В Черкассах ночью прогремели взрывы

Беспилотник / © ТСН.ua

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В ночь на 19 мая 2025 года в Черкассах и на окраинах города было громко.

Об этом сообщили мониторинговые каналы в социальных сетях.

Были зафиксированы несколько взрывов, город и область атаковали российские беспилотники.

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Пока нет информации о погибших и раненых.

Ожидаем официальные сообщения властей.

Напомним, что ранее Украину атаковали российские дроны : было названо направление движения беспилотников.

Воздушные Силы ВСУ зафиксировали активность российских ударных дронов в нескольких регионах Украины.

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