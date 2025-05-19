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- Украина
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В Черкассах ночью прогремели взрывы
Российские беспилотники атаковали ночью Черкассы
В ночь на 19 мая 2025 года в Черкассах и на окраинах города было громко.
Об этом сообщили мониторинговые каналы в социальных сетях.
Были зафиксированы несколько взрывов, город и область атаковали российские беспилотники.
Пока нет информации о погибших и раненых.
Ожидаем официальные сообщения властей.
Напомним, что ранее Украину атаковали российские дроны : было названо направление движения беспилотников.
Воздушные Силы ВСУ зафиксировали активность российских ударных дронов в нескольких регионах Украины.