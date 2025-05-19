ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
2644
Время на прочтение
1 мин

В Черкассах ночью прогремели взрывы

Российские беспилотники атаковали ночью Черкассы

Автор публикации
Фото автора: Елена Кузьмич Елена Кузьмич
Беспилотник

Беспилотник / © ТСН.ua

В ночь на 19 мая 2025 года в Черкассах и на окраинах города было громко.

Об этом сообщили мониторинговые каналы в социальных сетях.

Были зафиксированы несколько взрывов, город и область атаковали российские беспилотники.

Пока нет информации о погибших и раненых.

Ожидаем официальные сообщения властей.

Напомним, что ранее Украину атаковали российские дроны : было названо направление движения беспилотников.

Воздушные Силы ВСУ зафиксировали активность российских ударных дронов в нескольких регионах Украины.

Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie