В Сумах российские дроны атаковали два предприятия: что известно

Пожар в Сумах / © Сумская ОВА

Реклама

В это утро 21 мая 2025 года Сумы оказались под атакой российских БПЛА.

Об этом в сообщении в Facebook заявил глава Сумской ОВА Олег Григоров.

Есть попадание в промышленные объекты, повреждены линии электропередачи.

В результате ударов возникли пожары.

Предварительно известно об одном пострадавшем.

Часть областного центра обесточена. Аварийно-восстановительные работы продолжаются.

На месте работают все необходимые службы.

"Враг атаковал два предприятия на территории города ударными БпЛА типа "Шахед". По одному из объектов зафиксировано 5 попаданий, по другому - 2. На местах работают все необходимые службы", - добавил и.о. мэра Артем Кобзарь в сообщении в соцсетях.

Реклама

Ранее сообщалось, что Украина оказалась под атакой российских дронов.

Россияне продолжают привычную тактику: атакуют украинские города беспилотниками.