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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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В Сумах российские дроны атаковали два предприятия: что известно

В результате атаки российских беспилотников на Сумы часть города оказалась без света.

Автор публикации
Фото автора: Елена Кузьмич Елена Кузьмич
Пожар в Сумах

Пожар в Сумах / © Сумская ОВА

В это утро 21 мая 2025 года Сумы оказались под атакой российских БПЛА.

Об этом в сообщении в Facebook заявил глава Сумской ОВА Олег Григоров.

  • Есть попадание в промышленные объекты, повреждены линии электропередачи.

  • В результате ударов возникли пожары.

  • Предварительно известно об одном пострадавшем.

  • Часть областного центра обесточена. Аварийно-восстановительные работы продолжаются.

  • На месте работают все необходимые службы.

"Враг атаковал два предприятия на территории города ударными БпЛА типа "Шахед". По одному из объектов зафиксировано 5 попаданий, по другому - 2. На местах работают все необходимые службы", - добавил и.о. мэра Артем Кобзарь в сообщении в соцсетях.

Ранее сообщалось, что Украина оказалась под атакой российских дронов.

Россияне продолжают привычную тактику: атакуют украинские города беспилотниками.

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