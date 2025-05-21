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- Украина
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В Сумах российские дроны атаковали два предприятия: что известно
В результате атаки российских беспилотников на Сумы часть города оказалась без света.
В это утро 21 мая 2025 года Сумы оказались под атакой российских БПЛА.
Об этом в сообщении в Facebook заявил глава Сумской ОВА Олег Григоров.
Есть попадание в промышленные объекты, повреждены линии электропередачи.
В результате ударов возникли пожары.
Предварительно известно об одном пострадавшем.
Часть областного центра обесточена. Аварийно-восстановительные работы продолжаются.
На месте работают все необходимые службы.
"Враг атаковал два предприятия на территории города ударными БпЛА типа "Шахед". По одному из объектов зафиксировано 5 попаданий, по другому - 2. На местах работают все необходимые службы", - добавил и.о. мэра Артем Кобзарь в сообщении в соцсетях.
Ранее сообщалось, что Украина оказалась под атакой российских дронов.
Россияне продолжают привычную тактику: атакуют украинские города беспилотниками.