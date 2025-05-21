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У Сумах російські дрони атакували два підприємства: що відомо
Унаслідок атаки російських безпілотників на Суми частина міста опинилася без світла.
Цього ранку 21 травня 2025 року Суми опинилися під атакою російських БпЛА.
Про це у повідомленні у Facebook заявив очільник Сумської ОВА Олег Григоров.
Є влучання в промислові обʼєкти, пошкоджені лінії електропередач.
Унаслідок ударів виникли пожежі.
Попередньо відомо про одного постраждалого.
Частина обласного центру знеструмлена. Аварійно-відновлювальні роботи тривають.
На місці працюють усі необхідні служби.
“Ворог атакував два підприємства на території міста ударними БпЛА типу “Шахед”. По одному з об’єктів зафіксовано 5 влучань, по іншому — 2. На місцях працюють всі необхідні служби”, — додав в.о. мера Артем Кобзар у повідомленні у соцмережах.
Раніше повідомлялося, що Україна опинилася під атакою російських дронів.
Росіяни продовжують звичну тактику: атакують українські міста безпілотниками.