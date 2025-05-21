У Сумах російські дрони атакували два підприємства: що відомо

Пожежа у Сумах / © Сумська ОВА

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Цього ранку 21 травня 2025 року Суми опинилися під атакою російських БпЛА.

Про це у повідомленні у Facebook заявив очільник Сумської ОВА Олег Григоров.

Є влучання в промислові обʼєкти, пошкоджені лінії електропередач.

Унаслідок ударів виникли пожежі.

Попередньо відомо про одного постраждалого.

Частина обласного центру знеструмлена. Аварійно-відновлювальні роботи тривають.

На місці працюють усі необхідні служби.

“Ворог атакував два підприємства на території міста ударними БпЛА типу “Шахед”. По одному з об’єктів зафіксовано 5 влучань, по іншому — 2. На місцях працюють всі необхідні служби”, — додав в.о. мера Артем Кобзар у повідомленні у соцмережах.

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Раніше повідомлялося, що Україна опинилася під атакою російських дронів.

Росіяни продовжують звичну тактику: атакують українські міста безпілотниками.