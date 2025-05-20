Скриншот з пропагандистського відео: РФ стверджує, що це — кадр удару по полігону

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Російські війська завдали удару по полігону Сил оборони на Сумщині, пише низка українських військових блогерів і журналістів.

«Знову скупчення військових/шикування у прифронтовій зоні. РФ вдарила „Іскандером“ по полігону в Сумській області, де тренувалися українські військові. Перед цим над полігоном висів розвіддрон», — пише журналіст Андрій Цаплієнко у своєму Telegram-каналі.

Інформацію про удар побічно підтверджує і Станіслав Бунятов, відомий під позивним «Осман», молодший сержант, командир відділення 24-го штурмового батальйону «Айдар», у своєму Telegram-каналі «Говорять снайпер+».

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Він назвав ініціативи щодо розміщення тренувальних містечок у безпосередній близькості до кордону з ворогом «щонайменше злочинною недбалістю, а фактично — державною зрадою».

«Якщо ситуацію у Дніпрі ще можна назвати провалом щодо контролю неба у відносно безпечному тилу, то тут маємо цинічну страту рекрутів», — наголосив «Осман».

«Сумщина. Менше 50 км до кордону з РФ. І знову скупчення особового складу/шикування у прифронтовій зоні, де регулярно літають ворожі розвідБпЛА. За втрати не знаю, сподіваюся, обійшлося без них. Але ситуація показова. Показово, щоразу ворог за однією і тією ж схемою завдає таких ударів, а окремі дебіли й далі зосереджують людей в одному місці і не несуть жодної відповідальності», — пише блогер і волонтер Сергій Стерненко.

Тим часом пропагандистські Telegram-канали поширюють нібито кадри удару нібито по табору підготовки українських військових на Сумщині.

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На відео видно, що розвідувальний БпЛА довго «висів» над територією. За непідтвердженою інформацією, від місця удару до кордону з РФ — менше 50 км.

Офіційного підтвердження цієї інформації від Генштабу або Міноборони немає.

Зауважимо, що сьогодні Сумська ОВА підтвердила, що окупанти завдали удару по Шосткинській громаді Сумської області, «внаслідок чого постраждала інфраструктура одного з місцевих підприємств». Чи був це удар по полігону, ОВА нічого не уточнювала.

«По Шосткинській громаді ворог завдав ракетного удару. Пошкоджена інфраструктура. Триває аварійно-рятувальна операція. Наголошую на дотриманні заходів особистої і колективної безпеки», — написав голова Шосткинської громади Микола Нога.

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Нагадаємо, що в березні цього року окупанти завдали удару по полігону біля Дніпра, де перебували українські військові.

▶️ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: СТРАШНА ТРАГЕДІЯ! РОСІЯ ВДАРИЛА ПО ПОЛІГОНУ З БІЙЦЯМИ ЗСУ! Моторошні подробиці!