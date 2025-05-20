РФ підтягує елітні підрозділи: військовий повідомив про бої за місто на Донеччині

Часів Яр.

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Армія РФ наростила наступальний потенціал для штурмів міста Часів Яр в Донецькій області. Ворог підтягує до міста досить елітні підрозділи.

Про це розповів пресофіцер 24-ї окремої механізованої бригади імені Короля Данила Іван Петричак в ефірі “Суспільного”.

З його слів, росіяни збільшили кількість мототехніки для атак у міській забудові. Зокрема, військові країни-агресорки проводять лобові атаки, а також штурмують на флангах оборони міста. Наразі окупанти активно руйнують мікрорайон Центральний дронами.

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“Туди летить все що може: і величезна кількість дронів, зокрема, “Молнія”. Руйнують кожен будинок, до якого можуть дотягнутися, тому що військовою стратегією, військовим мистецтвом, вони виконати свою задачу не можуть”, - каже військовий.

Своєю чергою, Силам оборони України вдається відбивати атаки окупантів та втримували Часів Яр завдяки злагодженій роботі. Зокрема, розвитку підрозділ ударних та розвідувальних дронів, та хоробрості української піхоти.

Нагадаємо, військовий оглядач Богдан Мірошников повідомляв про те, що росіяни рухаються до важливого міста на Донеччині - Костянтинівки. З його слів, зараз ситуація біля Торецька нагадує Покровський напрямок.

Зауважимо, що раніше військовий експерт Іван Ступак заявляв про "провали" ЗСУ на фронті. Зокрема, в напрямку тієї ж Костянтинівки. Протягом останнього тижня окупаційні війська мають значне просування в Донецькій області.

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Дата публікації 15:31, 19.05.25 Кількість переглядів 57 Наймасовіша атака на Київщину! Будинки не відновити!