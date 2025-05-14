Росіяни планують літній наступ: експерт назвав можливі напрямки

Армія РФ.

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Агресорка Росія може планувати одночасний наступ на півночі та півдні України. Про плани ворога щодо літнього наступу було відомо ще восени 2024-го.

Про це заявив військовий аналітик Олексій Гетьман в ефірі “24 Каналу".

Він наголосив, що йдеться про можливі напрямки наступу ворога. Адже росіяни мають кілька варіантів й можуть обрати окремі з них безпосередньо перед початком атаки.

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"Швидше за все, це буде Сумський напрямок, Харківський напрямок на півночі. І на півдні це буде Запорізький та Херсонський напрямок. Так само будуть на східному фронті будуть продовжуватися бої – умовно Покровсько-Костянтинівський напрямок", – розповів Гетьман.

Ситуація на фронті

В ОСУВ “Хортиця” заявили, що армія РФ посилює бойові дії на двох ділянках фронту. Фіксується конкретне збільшення бойових зіткнень на Покровському та Новопавлівському напрямках.

Речник Сил оборони півдня Владислав Волошин повідомив, що армія РФ намагається прорватися на межу трьох областей - Донецької, Запорізької та Дніпропетровської. З його слів, наразі напружена ситуація на Новопавлівському напрямку.

Зауважимо, що військовий експерт Іван Ступак заявив про “провали” ЗСУ на фронті, зокрема в напрямку Костянтинівки.

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Дата публікації 15:37, 13.05.25 Кількість переглядів 113 ЗСУ взяли в полон громадянина Узбекистану на Лиманському напрямку