Армія РФ посилює бойові дії на двох ділянках фронту

Фронт / © ТСН.ua

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Російські війська готові до інтенсифікації бойових дій і вже проводять її на окремих напрямках. Фіксується конкретне збільшення бойових зіткнень на Покровському та Новопавлівському напрямках.

Про це в ефірі “КИЇВ24"“ сказав Віктор Трегубов, речник оперативно-стратегічного угруповання військ «Хортиця».

“Так, росіяни можуть нарощувати, якщо дуже забажають. Якщо зовсім перестануть рахувати втрати, то в них є потенціал до нарощування живої сили. Чи вони задіять це — краще скажуть розвідники”, — сказав припускає Трегубов.

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Нагадаємо, станом на ранок 14 травня ЗСУ знищили 969 370 солдатів армії Російської Федерації. За минулу добу ліквідовано ще 1240 військових. Втрати армії РФ у техніці:

танків ‒ 10804 (+2) од,

бойових броньованих машин ‒ 22501 (+14) од,

артилерійських систем – 27827 (+47) од,

РСЗВ – 1382 (+1) од,

засоби ППО ‒ 1165 (+3) од,

літаків – 372 (+0) од,

гелікоптерів – 335 (+0) од,

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 35860 (+82),

крилаті ракети ‒ 3197 (+0),

кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,

підводні човни - 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 48382 (+126) од,

спеціальна техніка ‒ 3884 (+0).