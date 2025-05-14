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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
Кількість переглядів
173
Час на прочитання
1 хв

Армія РФ посилює бойові дії на двох ділянках фронту

Українські військові повідомляють про посилення боєзіткнень на Покровському та Новопавлівському напрямках.

Автор публікації
Фото автора: Катерина Сердюк Катерина Сердюк
Фронт

Фронт / © ТСН.ua

Російські війська готові до інтенсифікації бойових дій і вже проводять її на окремих напрямках. Фіксується конкретне збільшення бойових зіткнень на Покровському та Новопавлівському напрямках.

Про це в ефірі “КИЇВ24"“ сказав Віктор Трегубов, речник оперативно-стратегічного угруповання військ «Хортиця».

“Так, росіяни можуть нарощувати, якщо дуже забажають. Якщо зовсім перестануть рахувати втрати, то в них є потенціал до нарощування живої сили. Чи вони задіять це — краще скажуть розвідники”, — сказав припускає Трегубов.

Нагадаємо, станом на ранок 14 травня ЗСУ знищили 969 370 солдатів армії Російської Федерації. За минулу добу ліквідовано ще 1240 військових. Втрати армії РФ у техніці:

  • танків ‒ 10804 (+2) од,

  • бойових броньованих машин ‒ 22501 (+14) од,

  • артилерійських систем – 27827 (+47) од,

  • РСЗВ – 1382 (+1) од,

  • засоби ППО ‒ 1165 (+3) од,

  • літаків – 372 (+0) од,

  • гелікоптерів – 335 (+0) од,

  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 35860 (+82),

  • крилаті ракети ‒ 3197 (+0),

  • кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,

  • підводні човни - 1 (+0) од,

  • автомобільної техніки та автоцистерн – 48382 (+126) од,

  • спеціальна техніка ‒ 3884 (+0).

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Дата публікації
Кількість переглядів
173
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