У Луцьку цілий ранок лунають сильні вибухи

Вибух. / © Associated Press

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У четвер зранку, 15 травня, у Луцьку лунають сильні вибухи. На території області фіксують російські безпілотники.

Про це повідомляють моніторингові канали та кореспонденти ТСН.ua.

“У Луцьку пролунали повторні звуки вибухів” - повідомили наші журналісти.

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Зауважимо, що на Волині о 06:40 вдруге оголосили повітряну тривогу. Перша тривала від 05:15 до 06:25. Повітряні сили попереджали про загрозу безпілотників.

Перші вибухи в місті сталися о 06:01, повідомив міський голова Ігор Поліщук: “Вибухи в Луцьку!Прошу бути в укритті“. Вже після 07:00 він наголосив, що до міста знову долітає російський дрон.

Як повідомлялося, протягом ночі ворог атакував Україну ударними БпЛА. У багатьох регіонах пролунали сильні вибухи.

Дата публікації 07:14, 14.05.25 Кількість переглядів 3252 Сенсація! Українці здатні “закрити” весь кордон від ворожих дронів!