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Армія РФ атакувала Рівненську область: що відомо про наслідки
На Рівненщині спрацювала протиповітряна оборона, але без наслідків не минулося.
Зранку 13 травня російські військові атакували Рівненську область. Є поранені, а також сталися незначні руйнування цивільної інфраструктури.
Про це повідомив керівник Рівненської обласної військової адміністрації Олександр Коваль.
“Двоє людей зазнали поранень. Є незначні руйнування цивільної інфраструктури”, - наголосив чиновник.
З його слів, сили ППО знешкодили над Рівненщиною чотири повітряні цілі ворога. На місцях збиття працюють відповідні служби.
Як повідомлялося, цієї ночі окупанти атакували Україну ударними БпЛА. Зокрема, ударні дрони заходили з півночі та півдня.
У Кропивницькому вночі пролунали вибухи під час повітряної тривоги. Моніторингові канали повідомили, що біла Кропивницького було зафіксовано 8 ворожих ударних дронів.