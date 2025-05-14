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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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Армія РФ атакувала Рівненську область: що відомо про наслідки

На Рівненщині спрацювала протиповітряна оборона, але без наслідків не минулося.

Автор публікації
Фото автора: Олена Капнік Олена Капнік
Армія РФ атакувала Рівненську область: що відомо про наслідки

© Associated Press

Зранку 13 травня російські військові атакували Рівненську область. Є поранені, а також сталися незначні руйнування цивільної інфраструктури.

Про це повідомив керівник Рівненської обласної військової адміністрації Олександр Коваль.

“Двоє людей зазнали поранень. Є незначні руйнування цивільної інфраструктури”, - наголосив чиновник.

З його слів, сили ППО знешкодили над Рівненщиною чотири повітряні цілі ворога. На місцях збиття працюють відповідні служби.

Як повідомлялося, цієї ночі окупанти атакували Україну ударними БпЛА. Зокрема, ударні дрони заходили з півночі та півдня.

У Кропивницькому вночі пролунали вибухи під час повітряної тривоги. Моніторингові канали повідомили, що біла Кропивницького було зафіксовано 8 ворожих ударних дронів.

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