У Кропивницькому вночі пролунали вибухи: місто масовано атакували БпЛА

Вибухи пролунали у Кропивницькому / © Associated Press

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У Кропивницькому в ніч проти 14 травня пролунали вибухи під час повітряної тривоги.

Про це повідомляє Суспільне.

«У Кропивницькому пролунали вибухи, повідомляють кореспонденти Суспільного», — йдеться у повідомленні.

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Пізніше Суспільне повідомило про повторні вибухи в місті.

Перед вибухами у регіоні була оголошена повітряна тривога через загрозу ударних безпілотників.

Моніторингові канали повідомили, що біла Кропивницького було зафіксовано 8 ворожих ударних дронів.

Раніше повідомлялося, що російські загарбники в ніч проти 14 травня атакують Україну ударними безпілотниками типу Shahed.

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Ми раніше інформували, що ворог атакував Київщину за допомогою БпЛА. Є постраждала людина.