- Дата публікації
-
- Категорія
- Війна
- Кількість переглядів
- 150
- Час на прочитання
- 1 хв
У Кропивницькому вночі пролунали вибухи: місто масовано атакували БпЛА
Ворог масовано атакував місто ударними безпілотниками.
У Кропивницькому в ніч проти 14 травня пролунали вибухи під час повітряної тривоги.
Про це повідомляє Суспільне.
«У Кропивницькому пролунали вибухи, повідомляють кореспонденти Суспільного», — йдеться у повідомленні.
Пізніше Суспільне повідомило про повторні вибухи в місті.
Перед вибухами у регіоні була оголошена повітряна тривога через загрозу ударних безпілотників.
Моніторингові канали повідомили, що біла Кропивницького було зафіксовано 8 ворожих ударних дронів.
Раніше повідомлялося, що російські загарбники в ніч проти 14 травня атакують Україну ударними безпілотниками типу Shahed.
Ми раніше інформували, що ворог атакував Київщину за допомогою БпЛА. Є постраждала людина.