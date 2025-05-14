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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
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У Кропивницькому вночі пролунали вибухи: місто масовано атакували БпЛА

Ворог масовано атакував місто ударними безпілотниками.

Автор публікації
Фото автора: Ігор Бережанський Ігор Бережанський
Вибухи пролунали у Кропивницькому

Вибухи пролунали у Кропивницькому / © Associated Press

У Кропивницькому в ніч проти 14 травня пролунали вибухи під час повітряної тривоги.

Про це повідомляє Суспільне.

«У Кропивницькому пролунали вибухи, повідомляють кореспонденти Суспільного», — йдеться у повідомленні.

Пізніше Суспільне повідомило про повторні вибухи в місті.

Перед вибухами у регіоні була оголошена повітряна тривога через загрозу ударних безпілотників.

Моніторингові канали повідомили, що біла Кропивницького було зафіксовано 8 ворожих ударних дронів.

Раніше повідомлялося, що російські загарбники в ніч проти 14 травня атакують Україну ударними безпілотниками типу Shahed.

Ми раніше інформували, що ворог атакував Київщину за допомогою БпЛА. Є постраждала людина.

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