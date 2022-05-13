Кульбаба: лікувальні властивості, користь та як правильно їсти

Кульбаба - це не лише яскрава травнева квітка. Лікувальні властивості і користь кульбаби відома з давніх-давен. Читайте в матеріалі ТСН.ua, що лікує кульбаба та рецепти різноманітних страв з цією рослиною.

Кульбаба - це багаторічна рослина з сімейства Айстрові. В Україні найпоширеніша кульбаба лікарська або, як її ще називають, звичайна. Саме її яскраво-жовті суцвіття радують око в кінці весни. Поки рослина квітне, то залишається їстівною від корені і до квітів. А ось в період дозрівання починає втрачати деякі свої корисні властивості. Смак у кульбаби дещо гіркуватий, нагадує цикорій.

Чим корисна кульбаба

Чим корисна кульбаба / Фото: Pexels

В зелені кульбаби міститься чимала кількість вітамінів (зокрема вітамін А, К, С, Е, деякі групи вітамінів В), а також мінералів, кальцію, заліза, магнію. Її можна споживати в їжу в сирому вигляді або приготовлену.

Корінь кульбаби зазвичай сушать, щоб потім додавати в чаї або їсти цілим.

В індійській та китайській культурі корінь цієї рослини традиційно використовують для лікування печінки та шлунку. Навіть сьогодні спеціалісти рекомендують вживати кульбабу лікарську для лікування різноманітних хвороб, в тому числі екземи, печії, діабету, шлунково-кишкових розладів, раку.

Чому ж потрібно їсти кульбабу? Лікувальні властивості цієї рослини вражають:

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Лікування шкіри - за різноманітних шкірних захворюваннях (екзема, вургі, фурункули, висипання, псоріаз) сушений корінь кульбаби подрібнюють та змішують з водою, щоб отримати пасту. Її наносять на проблемні ділянки шкіри у вигляді заспокійливої маски. Завдяки легкому протизапальному ефекту, проблеми зникають значно швидше. Сечогінний ефект - зазвичай сечогінні препарати та діуретики застосовують за високого кров'яного тиску, певних захворювань печінки і нирок та серцевої недостатності. Вчені вважають, що саме завдяки їх сечогінним властивостям кульбаби, ці рослини можна використовувати для лікування затримки води в організмі, передменструального вздуття і переддіабетичного стану. 2009 року були проведені дослідження, які показали, що екстракт кульбаби допомагає збільшити частоту сечовипускання, а не його обсяг. Профілактика раку шкіри - екстракт кульбаби корисний ще й тим, що може блокувати шкідливе ультрафіолетове випромінювання і захищати від сонячних променів, якщо його наносити на шкіру. Це було доведено дослідженнями 2005 року, що буди проведені в Канаді. Але варто бути обережними, адже у дітей кульбаба може викликати контактний дерматит. Очищення печінки - чим корисна кульбаба? Її часто використовують як тонізуючий засіб для очищення печінки. Також вона допомагає захистити тканини печінки, коли цей орган піддається стресу чи дії токсичних речовин. Дослідження показали, що у мишей, які зазнали значного токсичного впливу парацетамолу, кульбаба допомогла захистити тканини печінки. Антидіабетичні властивості та контролювання рівня цукру в крові - до складу кульбаби входить інулін, а тому ця рослина підтримує зростання здорових бактерій в шлунково-кишковому тракті, що допомагає в боротьбі з діабетом. Вчені проводили дослідження на тваринах і у пробірках, які показали, що ці рослини можуть покращувати секрецію інсуліну підшлунковою залозою та одночасне всмоктування глюкози в м'язову тканину. І все завдяки хлорогеновій та цикорієвій кислоті, які є в складі. Зниження рівня холестерину - деякі біоактивні сполуки, що містяться в кульбабі, можуть впливати на рівень холестерину в крові та знижувати ризик захворювань серця та судин. Під час одного з досліджень на тваринах було доведено, що у мишей, які отримували екстракт кульбаби, значно знижувався рівень тригліцеридів та холестерину. Боротьба проти раку - дехто з вчених вважає, що корінь кульбаби може бути чудовим засобов у боротьби з раком. 2012 року в Університеті Віндзора (Канада) було проведено дослідження, яке показало, що корінь кульбаби допомагає викликати апоптоз (процес заміни старих клітин на нові) у клітинах раку простати та підшлункової залози. Це сповільнює їх поширення та зростання. А ще інші дослідження показали, що кульбаба здатна викликати апоптоз також при лейкемії чи меланомі. Зміцнення імунної системи - екстракт кульбаби володіє противірусними та антибактеріальними властивостями, які допомагають організму краще боротися з різними інфекціями. Деякі дослідження показали, що кульбаба значно зменшує здатність вірусів реплікувати, а інші показали, що екстракт цієї рослини захищає від бактерій.

Кульбаба в народній медицині: кому протипоказана

Кульбаба: кому не варто їсти / Фото: pixabay.com

При помірному вживанні корінь кульбаби не приносить ніяких негативних ефектів, хоча у деяких людей можуть виникати певні проблеми: розлад шлунка, печія, подразнення шкіри, діарея.

Також з обережністю необхідно споживати в їжу кульбабу, якщо у вас є алергія на хризантеми, амброзію, ромашку, календулу чи інші рослини сімейства складноцвітних. Він може викликати сльозотечу та висипання. До складу рослини входить латекс і йод, а тому уникайте її, якщо у вас є алернія на ці речовини.

Рекомендується уникати споживання кульбаби та будь-яких засобів з цією рослиною вагітним жінкам, матерям, які годують грудними молоком, дітям. Деякі дослідження показали, що надмірне вживання кульбаби може стати причиною зниження фертильності у жінок та рівня тестостерону у чоловіків. Адже в рослині міститься фітоестроген.

Якщо ви приймаєте ліки, особливо антибіотики та діуретики, кульбаба може несприятливо з ними взаємодіяти. А тому перед вживанням цієї рослини як лікарського засобу, обов'язково проконсультуйтесь з лікарем.

Кульбаба: рецепти приготування страв з цієї рослини

Кульбаба: рецепти приготування / Фото: pixabay.com

Листя, квіти та корінь кульбаби - все це можна споживати в їжу. Способів приготування страв безліч, але є певні варіанти, які завжди залишаються найбільш популярними:

Смажена зелень кульбаби. Щоб частково позбутися гіркоти, яка властива кульбабам, їй необхідна термічна обробка. Спочатку зелень потрібно прокип'ятити протягом 5 хвилин, а потім перекласти на сковорідку з часником та оливковою олією. Обсмажуйте 3-5 хвилин. Подавати кухарі радять як гарнір або додавати в інші страви, наприклад, в пиріг.

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Зелений салат. Найпростіший рецепт з кульбабою. Для цього потрібно просто вибрати молоді листочки та додати до будь-якого сезонного салату. Листя кульбаби трішки нагадує руколу, а тому краще змішувати його з нейтральною зеленню (шпинат, салат).

Оладки. Для цього рецепту потрібно зібрати квіти та промити їх. Потім потрібно кульбабу збити з молоком, яйцями, борошном. На сковорідці розігрійте оливкову олію та викладіть тісто. Смажте як млинці до золотистого кольору. Подавайте з повидлом чи медом.

Кульбаба і варення з квітів. Існує відразу два варіанти варення з кульбаби. В першому потрібно взяти пелюстки рослини і проварити їх у воді з лимонною кислотою та цукром. Потім зцідити та закатати в банку. Для другого варіанту поєднують кульбабу і мед, дають настоятися кілька годин на сонці. Далі можна закривати варення.

Вино з кульбаби. Про цей рецепт писав знаменитий Рей Бредбері в своєму одноіменному творі. Домашнє вино з кульбаб порадує своїм неповторним смаком та ароматом в зимовий період, нагадуючи про тепле літо.

Кульбабовий чай. Самостійно приготувати корінь кульбаби для чаю досить складно і вимагає чимало часу, а тому краще купити вже готову суміш та насолоджуватися.