Віднадите птахів від черешні й малини: простий та ефективний лайфгак

Як відлякати птахів від черешні чи малини і не завдати їм шкоди?

Звичайно, птахи є незамінними помічниками в саду, адже допомагають боротися з комахами. Однак часто самі пернаті знищують урожай не гірше за інших шкідників.

Існує багато способів, які допомагають захистити урожай ягід від пернатих. Але якщо вам потрібен ефективний та водночас гуманний — варто скористатися цим лайфгаком.

Вам знадобиться звичайна фольга, яку можна знайти на кожній кухні. Що далі з нею робити?

Між ягідними деревами або кущами потрібно натягнути волосінь або мотузку. Потім просто прикріпити до неї блискучі смужки від фольги.

Коли вони коливатимуться на вітрі, то видаватимуть шум, а ще виблискуватимуть на сонці, відбиваючи світло. Для птахів такі сигнали означають небезпеку, тому вони не підлітатимуть до черешень або малини, щоб поласувати ягодами.

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