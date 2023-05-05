Отвадите птиц от черешни и малины: простой и эффективный лайфхак

Как отпугнуть птиц от черешни или малины и не причинить им вреда?

Конечно, птицы незаменимые помощники в саду, ведь помогают бороться с насекомыми. Однако часто сами пернатые уничтожают урожай не хуже других вредителей.

Существует множество способов, которые помогают защитить урожай ягод от пернатых. Но если вам нужен эффективный и в то же время гуманный, то стоит воспользоваться этим лайфхаком.

Вам понадобится обычная фольга, которую можно найти на каждой кухне. Что дальше с ней делать?

Между ягодными деревьями или кустарниками нужно натянуть леску или веревку. Затем просто прикрепите к ней блестящие полоски от фольги.

Когда они будут колебаться на ветру, будут издавать шум, а еще сверкать на солнце, отражая свет. Для птиц такие сигналы означают опасность, поэтому они не будут подлетать к черешням или малине, чтобы полакомиться ягодами.

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