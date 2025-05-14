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В Кропивницком ночью раздались взрывы: город массированно атаковали БпЛА
Враг массированно атаковал город ударными беспилотниками.
В Кропивницком в ночь на 14 мая раздались взрывы во время воздушной тревоги.
Об этом сообщает Общественное.
«В Кропивницком прогремели взрывы, сообщают корреспонденты Общественного», — говорится в сообщении.
Позже Общественное сообщило о повторных взрывах в городе.
Перед взрывами в регионе была объявлена воздушная тревога из-за угрозы ударных беспилотников.
Мониторинговые каналы сообщили, что белая Кропивницкая была зафиксирована 8 вражеских ударных дронов.
Ранее сообщалось, что российские захватчики в ночь на 14 мая атакуют Украину ударными беспилотниками типа Shahed.
Мы ранее информировали, что враг атаковал Киевщину с помощью БПЛА. Есть пострадавший человек.