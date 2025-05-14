В Кропивницком ночью раздались взрывы: город массированно атаковали БпЛА

Взрывы раздались в Кропивницком / © Associated Press

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В Кропивницком в ночь на 14 мая раздались взрывы во время воздушной тревоги.

Об этом сообщает Общественное.

«В Кропивницком прогремели взрывы, сообщают корреспонденты Общественного», — говорится в сообщении.

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Позже Общественное сообщило о повторных взрывах в городе.

Перед взрывами в регионе была объявлена воздушная тревога из-за угрозы ударных беспилотников.

Мониторинговые каналы сообщили, что белая Кропивницкая была зафиксирована 8 вражеских ударных дронов.

Ранее сообщалось, что российские захватчики в ночь на 14 мая атакуют Украину ударными беспилотниками типа Shahed.

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Мы ранее информировали, что враг атаковал Киевщину с помощью БПЛА. Есть пострадавший человек.