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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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575
Время на прочтение
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"Перемирие" закончилось: россияне ночью обстреляли Украину

Оккупанты ударили по Украине «Шахедами». Один из регионов пострадал.

Автор публикации
Фото автора: Анастасия Павленко Анастасия Павленко
РФ ежедневно атакует украинцев

РФ ежедневно атакует украинцев / © Getty Images

В ночь на 11 мая россияне устроили воздушную атаку по Украине — били ударными дронами.

Об этом сообщили в Воздушных силах Украины.

«Противник атаковал 108 ударными БпЛА типа „Shahed“ и беспилотниками-имитаторами разных типов по направлениям: Брянск, Шаталово, Миллерово, Приморско-Ахтарск, Приморск — ТОТ Запорожской области, Гвардейское — ТОТ Крыма», — говорится в сообщении.

По состоянию на 09.30 подтверждено сбитие 60 «Shahed» (беспилотников других типов) на востоке, севере, юге и в центре страны.

«41 вражеский беспилотник-имитатор — локационно потерян (без негативных последствий). В результате вражеской атаки пострадала Сумщина», — добавили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что враг атаковал Киевщину с помощью БпЛА. Есть пострадавший человек.

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Дата публикации
Количество просмотров
575
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