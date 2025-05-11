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- Украина
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"Перемирие" закончилось: россияне ночью обстреляли Украину
Оккупанты ударили по Украине «Шахедами». Один из регионов пострадал.
В ночь на 11 мая россияне устроили воздушную атаку по Украине — били ударными дронами.
Об этом сообщили в Воздушных силах Украины.
«Противник атаковал 108 ударными БпЛА типа „Shahed“ и беспилотниками-имитаторами разных типов по направлениям: Брянск, Шаталово, Миллерово, Приморско-Ахтарск, Приморск — ТОТ Запорожской области, Гвардейское — ТОТ Крыма», — говорится в сообщении.
По состоянию на 09.30 подтверждено сбитие 60 «Shahed» (беспилотников других типов) на востоке, севере, юге и в центре страны.
«41 вражеский беспилотник-имитатор — локационно потерян (без негативных последствий). В результате вражеской атаки пострадала Сумщина», — добавили в ведомстве.
Ранее сообщалось, что враг атаковал Киевщину с помощью БпЛА. Есть пострадавший человек.