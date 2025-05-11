"Перемирие" закончилось: россияне ночью обстреляли Украину

РФ ежедневно атакует украинцев / © Getty Images

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В ночь на 11 мая россияне устроили воздушную атаку по Украине — били ударными дронами.

Об этом сообщили в Воздушных силах Украины.

«Противник атаковал 108 ударными БпЛА типа „Shahed“ и беспилотниками-имитаторами разных типов по направлениям: Брянск, Шаталово, Миллерово, Приморско-Ахтарск, Приморск — ТОТ Запорожской области, Гвардейское — ТОТ Крыма», — говорится в сообщении.

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По состоянию на 09.30 подтверждено сбитие 60 «Shahed» (беспилотников других типов) на востоке, севере, юге и в центре страны.

«41 вражеский беспилотник-имитатор — локационно потерян (без негативных последствий). В результате вражеской атаки пострадала Сумщина», — добавили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что враг атаковал Киевщину с помощью БпЛА. Есть пострадавший человек.