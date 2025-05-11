Суперкомпьютер предсказал точную дату, когда произойдет конец света

Суперкомпьютер / © Pixabay

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Суперкомпьютер, разработанный в рамках сотрудничества NASA и Университета Тохо в Японии, спрогнозировал, когда жизнь на Земле станет невозможной.

Об этом пишет Daily Mail.

Согласно результатам моделирования, примерно через миллиард лет, в 1000002021 году, Солнце станет настолько горячим и ярким, что температура на планете поднимется до уровня, несовместимого с жизнью. Это приведет к постепенному понижению уровня кислорода в атмосфере и исчезновению организмов, зависящих от него для выживания.

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Хотя этот конец еще очень далек, ученые отмечают, что процесс постепенного ухудшения условий жизни начнется гораздо раньше. С повышением температуры атмосфера Земли претерпевает значительные изменения: уровень кислорода уменьшится, температура вырастет экспоненциально, а качество воздуха ухудшится. Эти изменения, смоделированные с помощью детальных моделей изменения климата и солнечной радиации, показывают, что жизнь на Земле завершится не как внезапный коллапс, а как медленный и необратимый упадок.

Это исследование также подчеркивает важность поиска альтернативных мест для жизни, таких как Марс, называемый Илон Маск «коллективным страхованием жизни». Он считает, что колонизация других планет необходима для обеспечения выживания человечества в долгосрочной перспективе.

Напомним, ранее мы писали о том, что победительница «Битвы экстрасенсов» и известная таролог Яна Пасынкова высказалась по поводу старинного пророчества, согласно которому после смерти Папы Римского Франциска якобы наступит конец света.