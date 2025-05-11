Суперкомп’ютер передбачив точну дату, коли відбудеться кінець світу

Суперкомпьютер / © Pixabay

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Суперкомп’ютер, розроблений в рамках співпраці NASA та Університету Тохо в Японії, спрогнозував, коли життя на Землі стане неможливим.

Про це пише Daily Mail.

Згідно з результатами моделювання, приблизно через мільярд років, у 1 000 002 021 році, Сонце стане настільки гарячим і яскравим, що температура на планеті підніметься до рівня, несумісного з життям. Це призведе до поступового зниження рівня кисню в атмосфері та зникнення організмів, які залежать від нього для виживання.

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Хоча цей кінець ще дуже далекий, вчені зазначають, що процес поступового погіршення умов для життя розпочнеться набагато раніше. З підвищенням температури атмосфера Землі зазнає значних змін: рівень кисню зменшиться, температура зросте експоненційно, а якість повітря погіршиться. Ці зміни, змодельовані за допомогою детальних моделей зміни клімату та сонячної радіації, вказують на те, що життя на Землі завершиться не як раптовий колапс, а як повільний і незворотний занепад.

Це дослідження також підкреслює важливість пошуку альтернативних місць для життя, таких як Марс, який Ілон Маск називає «колективним страхуванням життя». Він вважає, що колонізація інших планет є необхідною для забезпечення виживання людства в довгостроковій перспективі.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що переможниця «Битви екстрасенсів» та відома тарологиня Яна Пасинкова висловилася щодо старовинного пророцтва, згідно з яким після смерті Папи Римського Франциска нібито настане кінець світу.