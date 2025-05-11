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Почему Путин хочет переговоры 15 мая: Skynews назвал причину
Диктатор сделал заявление о переговорах после того, как «коалиция желающих» выдвинула ему дедлайн.
Предложение Владимира Путина о прямых переговорах с Украиной — это очередная попытка избежать обязательств по 30-дневному прекращению огня. Но ультиматум из Европы, похоже, застал Кремль врасплох.
Об этом пишет издание Skynews.
«Комментарии диктатора точно такие же, как и то, что Москва говорила неделями, только с уточнением даты. Это последняя попытка избежать обязательств по 30-дневному прекращению огня. В следующий четверг — 15 мая — он предлагает провести прямые переговоры с Украиной. Только тогда, по его словам, они смогут обсудить детали более длительного перемирия. Стамбул, по-видимому, является местом проведения переговоров. Проблема в том, что Турция, похоже, не знает об этом. Российский лидер сказал, что позвонит по телефону президенту Эрдогану завтра», — пишут журналисты.
Напомним, Путин предложил возобновить переговоры с Украиной в Стамбуле 15 мая. Путин также отметил, что РФ якобы «неоднократно предлагала шаги по прекращению огня с украинской стороной».
Глава Кремля анонсировал, что у него будет разговор с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Путин выразил надежду, что турецкий лидер предоставит площадку для переговоров.
Он добавил, что Россия якобы «настроена серьезно» на переговоры и не исключает, что во время встреч удастся достичь договоренностей о новых перемириях, новом прекращении огня.
В то же время, Украина с союзниками по итогам встречи «коалиции желающих» предлагала безусловное прекращение огня с 12 мая, но на это президент России не ответил.