- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 3372
- Время на прочтение
- 1 мин
В Луцке целое утро раздаются сильные взрывы
На Волыни с полуночи дважды объявляли воздушную тревогу, во время которых раздавались взрывы.
В четверг утром, 15 мая, в Луцке раздаются сильные взрывы. На территории области фиксируют российские беспилотники.
Об этом сообщает мониторинговые каналы и корреспонденты ТСН.ua.
"В Луцке раздались повторные звуки взрывов" - сообщили наши журналисты.
Заметим, что на Волыни в 06:40 второй раз объявили воздушную тревогу. Первая продолжалась с 05:15 до 06:25. Воздушные силы предупреждали об угрозе беспилотников.
Первые взрывы в городе произошли в 06:01, сообщил городской голова Игорь Полищук: "Взрывы в Луцке! Прошу быть в укрытии". Уже после 07:00 он подчеркнул, что в город снова долетает русский дрон.
Как сообщалось, в течение ночи враг атаковал Украину ударными БПЛА. Во многих регионах раздались сильные взрывы.