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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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В Луцке целое утро раздаются сильные взрывы

На Волыни с полуночи дважды объявляли воздушную тревогу, во время которых раздавались взрывы.

Автор публикации
Фото автора: Елена Капник Елена Капник
Взрыв.

Взрыв. / © Associated Press

В четверг утром, 15 мая, в Луцке раздаются сильные взрывы. На территории области фиксируют российские беспилотники.

Об этом сообщает мониторинговые каналы и корреспонденты ТСН.ua.

"В Луцке раздались повторные звуки взрывов" - сообщили наши журналисты.

Заметим, что на Волыни в 06:40 второй раз объявили воздушную тревогу. Первая продолжалась с 05:15 до 06:25. Воздушные силы предупреждали об угрозе беспилотников.

Первые взрывы в городе произошли в 06:01, сообщил городской голова Игорь Полищук: "Взрывы в Луцке! Прошу быть в укрытии". Уже после 07:00 он подчеркнул, что в город снова долетает русский дрон.

Как сообщалось, в течение ночи враг атаковал Украину ударными БПЛА. Во многих регионах раздались сильные взрывы.

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