В Луцке целое утро раздаются сильные взрывы

Взрыв. / © Associated Press

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В четверг утром, 15 мая, в Луцке раздаются сильные взрывы. На территории области фиксируют российские беспилотники.

Об этом сообщает мониторинговые каналы и корреспонденты ТСН.ua.

"В Луцке раздались повторные звуки взрывов" - сообщили наши журналисты.

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Заметим, что на Волыни в 06:40 второй раз объявили воздушную тревогу. Первая продолжалась с 05:15 до 06:25. Воздушные силы предупреждали об угрозе беспилотников.

Первые взрывы в городе произошли в 06:01, сообщил городской голова Игорь Полищук: "Взрывы в Луцке! Прошу быть в укрытии". Уже после 07:00 он подчеркнул, что в город снова долетает русский дрон.

Как сообщалось, в течение ночи враг атаковал Украину ударными БПЛА. Во многих регионах раздались сильные взрывы.

Дата публикации 07:14, 14.05.25 Количество просмотров 3252 Сенсация! Украинцы способны «закрыть» всю границу от вражеских дронов!