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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Война
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Враг атакует Украину ударными БПЛА: карта тревог

Военные призывают не игнорировать воздушную тревогу.

Автор публикации
Фото автора: Игорь Бережанский Игорь Бережанский
Карта тревог

Карта тревог / © alerts.in.ua

Российские захватчики в ночь на 15 мая атакуют Украину ударными беспилотниками типа Shahed.

Об этом говорится в сообщении воздушных сил.

В сообщении указывается, что враг атакует ударными БПЛА с севера и востока.

  • Несколько групп «шахедов» на западе и в центре Сумской области — курсом на Черниговщину.

  • Несколько групп «шахедов» в центре Черниговской области — курсом на Киевщину.

  • БпЛА на юге Черниговщины — курсом на Черкасщину.

  • Несколько групп «шахедов» в центре и на юге Харьковщины двигаются на юго-запад.

Ранее сообщалось, что враг атаковал Киевщину с помощью БПЛА. Есть пострадавший человек.

Мы ранее информировали, что в Киеве и ряде областей была объявлена воздушная тревога из-за угрозы баллистики.

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