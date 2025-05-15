Враг атакует Украину ударными БПЛА: карта тревог

Карта тревог / © alerts.in.ua

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Российские захватчики в ночь на 15 мая атакуют Украину ударными беспилотниками типа Shahed.

Об этом говорится в сообщении воздушных сил.

В сообщении указывается, что враг атакует ударными БПЛА с севера и востока.

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Несколько групп «шахедов» на западе и в центре Сумской области — курсом на Черниговщину.

Несколько групп «шахедов» в центре Черниговской области — курсом на Киевщину.

БпЛА на юге Черниговщины — курсом на Черкасщину.

Несколько групп «шахедов» в центре и на юге Харьковщины двигаются на юго-запад.

Ранее сообщалось, что враг атаковал Киевщину с помощью БПЛА. Есть пострадавший человек.

Мы ранее информировали, что в Киеве и ряде областей была объявлена воздушная тревога из-за угрозы баллистики.