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Враг атакует Украину ударными БПЛА: карта тревог
Военные призывают не игнорировать воздушную тревогу.
Российские захватчики в ночь на 15 мая атакуют Украину ударными беспилотниками типа Shahed.
Об этом говорится в сообщении воздушных сил.
В сообщении указывается, что враг атакует ударными БПЛА с севера и востока.
Несколько групп «шахедов» на западе и в центре Сумской области — курсом на Черниговщину.
Несколько групп «шахедов» в центре Черниговской области — курсом на Киевщину.
БпЛА на юге Черниговщины — курсом на Черкасщину.
Несколько групп «шахедов» в центре и на юге Харьковщины двигаются на юго-запад.
Ранее сообщалось, что враг атаковал Киевщину с помощью БПЛА. Есть пострадавший человек.
Мы ранее информировали, что в Киеве и ряде областей была объявлена воздушная тревога из-за угрозы баллистики.