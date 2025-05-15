Глава МИД встретился с Госсекретарем США в Турции

Андрей Сибига и Марк Рубио / © x.com/andrii_sybiha

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Глава Министерства иностранных дел Украины Андрей Сибига провел переговоры с государственным секретарем Соединенных Штатов Марко Рубио в Турции.

Об этом министр сообщил на своей странице в сети X.

Сибига сообщил, что кроме госсекретаря на встрече также присутствовал сенатор республиканец Линдси Грэм.

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«Я встретился с государственным секретарем США Марком Рубио и сенатором Линдси Грэмом в Анталии, чтобы донести видение президента Украины Владимира Зеленского относительно мирных усилий и скоординировать позиции в течение этой критически важной недели. Мы подробно обсудили логику дальнейших шагов и поделились нашими подходами», — сообщил Сибига.

Министр заявил, что на встрече он подтвердил «твердую и последовательную преданность Украины мирным усилиям президента Трампа и поблагодарил Соединенные Штаты за их вовлечение. Мы готовы развивать наше сотрудничество конструктивным и взаимовыгодным образом».

«Крайне важно, чтобы Россия ответила взаимностью на конструктивные шаги Украины. Пока она этого не сделала. Москва должна осознать, что отказ от мира имеет свою цену», — отметил глава МИД Украины.

Ранее сообщалось, что государственный секретарь Соединенных Штатов Марко Рубио уже прилетел в турецкую Анталию, где должны пройти переговоры между украинской и российской делегациями.

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Мы ранее информировали, что президент Соединенных Штатов Дональд Трамп все же не будет лететь в Турцию и не будет участвовать в переговорах в Стамбуле между Украиной и РФ.