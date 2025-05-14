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Reuters: Трамп все же не летит в Турцию на переговоры
По информации издания, Трамп не будет участвовать в переговорах между Россией и Украиной в Турции.
Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп все же не будет лететь в Турцию и не будет участвовать в переговорах в Стамбуле между Украиной и РФ.
Об этом пишут Reuters и Clash Report со ссылкой на анонимного американского чиновника.
По его словам, Трамп рассматривал идею поехать в Турцию, если Путин там будет. Президент США предполагал, что может присутствовать на переговорах в Стамбуле, на которых, по словам Владимира Зеленского, он будет присутствовать, но только при условии, что также приедет Владимир Путин.
Но, похоже, российский диктатор отклонил предложение, поскольку его имени нет в списке направляющихся в Турцию делегатов.
По информации Reuters, Зеленский уже отправился в Турцию.