ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Политика
Количество просмотров
798
Время на прочтение
1 мин

Reuters: Трамп все же не летит в Турцию на переговоры

По информации издания, Трамп не будет участвовать в переговорах между Россией и Украиной в Турции.

Автор публикации
Фото автора: Дмитрий Гулийчук Дмитрий Гулийчук
Президент США Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп / © Associated Press

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп все же не будет лететь в Турцию и не будет участвовать в переговорах в Стамбуле между Украиной и РФ.

Об этом пишут Reuters и Clash Report со ссылкой на анонимного американского чиновника.

По его словам, Трамп рассматривал идею поехать в Турцию, если Путин там будет. Президент США предполагал, что может присутствовать на переговорах в Стамбуле, на которых, по словам Владимира Зеленского, он будет присутствовать, но только при условии, что также приедет Владимир Путин.

Но, похоже, российский диктатор отклонил предложение, поскольку его имени нет в списке направляющихся в Турцию делегатов.

По информации Reuters, Зеленский уже отправился в Турцию.

Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie