Reuters: Трамп все же не летит в Турцию на переговоры

Президент США Дональд Трамп / © Associated Press

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Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп все же не будет лететь в Турцию и не будет участвовать в переговорах в Стамбуле между Украиной и РФ.

Об этом пишут Reuters и Clash Report со ссылкой на анонимного американского чиновника.

По его словам, Трамп рассматривал идею поехать в Турцию, если Путин там будет. Президент США предполагал, что может присутствовать на переговорах в Стамбуле, на которых, по словам Владимира Зеленского, он будет присутствовать, но только при условии, что также приедет Владимир Путин.

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Но, похоже, российский диктатор отклонил предложение, поскольку его имени нет в списке направляющихся в Турцию делегатов.

По информации Reuters, Зеленский уже отправился в Турцию.