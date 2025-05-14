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Reuters: Трамп все ж не летить до Туреччини на переговори
За інформацією видання, Трамп не братиме участі в переговорах між Росією та Україною в Туреччині.
Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп все ж не летітиме до Туреччини і не братиме участь у переговорах в Стамбулі між Україною та РФ.
Про це пишуть Reuters і Clash Report з посиланням на анонімного американського чиновника.
За його словами, Трамп розглядав ідею поїхати до Туреччини, якщо Путін там буде. Президент США припускав, що може бути присутнім на переговорах у Стамбулі, на яких, за словами Володимира Зеленського, він буде присутній, але лише за умови, що також приїде Володимир Путін.
Але, схоже, російський диктатор відхилив пропозицію, оскільки його імені немає у списку делегатів, які прямують до Туреччини.
За інформацією Reuters, Зеленський вже вирушив до Туреччини.