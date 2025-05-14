ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
Кількість переглядів
512
Час на прочитання
1 хв

Зеленський вирушив до Туреччини — Reuters

Агентство посилається на інформацію від українських чиновників.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Зеленський вирушив до Туреччини — Reuters

Президент України Володимир Зеленський / © Associated Press

Президент України Володимир Зеленський вже прямує до Туреччини, де 15 травня має зустрітися з Реджепом Таїпом Ердоганом, а також, ймовірно, розпочати переговори з РФ.

Про це передає Reuters із посиланням на власні джерела.

Нагадаємо, разом із українським президентом в Туреччину відвідають керівник ОП Андрій Єрмак, міністр оборони Рустем Умєров, дипломатичний радник президента Ігор Жовква. Також на переговорах буде міністр закордонних справ Андрій Сибіга. Останній вже перебуває там.

Президент РФ Путін затвердив склад команди перемовників в Стамбулі, проте сам там не з’явиться. Так само, як і американський президент Дональд Трамп. Він все ж не полетить до Туреччини на переговори, передають ЗМІ.

Читайте також

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie