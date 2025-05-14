Зеленський вирушив до Туреччини — Reuters

Президент України Володимир Зеленський / © Associated Press

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Президент України Володимир Зеленський вже прямує до Туреччини, де 15 травня має зустрітися з Реджепом Таїпом Ердоганом, а також, ймовірно, розпочати переговори з РФ.

Про це передає Reuters із посиланням на власні джерела.

Нагадаємо, разом із українським президентом в Туреччину відвідають керівник ОП Андрій Єрмак, міністр оборони Рустем Умєров, дипломатичний радник президента Ігор Жовква. Також на переговорах буде міністр закордонних справ Андрій Сибіга. Останній вже перебуває там.

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Президент РФ Путін затвердив склад команди перемовників в Стамбулі, проте сам там не з’явиться. Так само, як і американський президент Дональд Трамп. Він все ж не полетить до Туреччини на переговори, передають ЗМІ.

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