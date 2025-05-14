Президент Украины Владимир Зеленский / © Associated Press

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Президент Украины Владимир Зеленский уже идет в Турцию, где 15 мая должен встретиться с Реджепом Тайипом Эрдоганом, а также, вероятно, начать переговоры с РФ.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на собственные источники.

Напомним, вместе с украинским президентом в Турцию посетят руководитель ОП Андрей Ермак, министр обороны Рустем Умеров, дипломатический советник президента Игорь Жовква. Также на переговорах будет министр иностранных дел Андрей Сибига. Последний уже находится там.

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Президент РФ Путин утвердил состав команды переговорщиков в Стамбуле, но сам там не появится. Так же, как и американский президент Дональд Трамп. Он все же не улетит в Турцию на переговоры, передают СМИ.

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