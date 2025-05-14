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ТСН в социальных сетях

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Политика
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Зеленский отправился в Турцию — Reuters

Агентство ссылается на информацию от украинских чиновников.

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Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
Зеленский отправился в Турцию — Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский / © Associated Press

Президент Украины Владимир Зеленский уже идет в Турцию, где 15 мая должен встретиться с Реджепом Тайипом Эрдоганом, а также, вероятно, начать переговоры с РФ.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на собственные источники.

Напомним, вместе с украинским президентом в Турцию посетят руководитель ОП Андрей Ермак, министр обороны Рустем Умеров, дипломатический советник президента Игорь Жовква. Также на переговорах будет министр иностранных дел Андрей Сибига. Последний уже находится там.

Президент РФ Путин утвердил состав команды переговорщиков в Стамбуле, но сам там не появится. Так же, как и американский президент Дональд Трамп. Он все же не улетит в Турцию на переговоры, передают СМИ.

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