Після перемоги в Кубку: "Шахтар" обійшов "Динамо" за трофеями в Україні

"Шахтар" / © ФК Шахтар

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Донецький "Шахтар" завдяки перемозі в Кубку України обійшов київське "Динамо" за кількістю виграних трофеїв у внутрішніх турнірах в історії незалежної України.

Наразі у "гірників" 39 таких трофеїв: 15 титулів УПЛ, 15 Кубків України та 9 Суперкубків.

"Біло-сині" мають на один трофей менше – 38: 16 титулів УПЛ, 13 Кубків України та 9 Суперкубків.

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Уже зовсім скоро кияни мають можливість знову відновити паритет, оскільки команда Олександра Шовковського близька до перемоги в УПЛ, де за два тури до кінця випереджає "Олександрію" на 5 очок.

Якщо ж брати до уваги не лише внутрішні, а всі турніри за часів незалежності України, то станом на зараз "Шахтар" на два трофеї випереджає "Динамо" (40 проти 38), оскільки 2009 року "гірники" завоювали Кубок УЄФА.

Нагадаємо, "Шахтар" у фіналі Кубка України здолав "Динамо" у серії пенальті після того, як основний і додатковий час зустрічі завершився внічию 1:1.