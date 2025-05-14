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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
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Після перемоги в Кубку: "Шахтар" обійшов "Динамо" за трофеями в Україні

Тепер донеччани мають 39 трофеїв на внутрішній арені за часів незалежності України, а кияни – 38.

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Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
"Шахтар"

"Шахтар" / © ФК Шахтар

Донецький "Шахтар" завдяки перемозі в Кубку України обійшов київське "Динамо" за кількістю виграних трофеїв у внутрішніх турнірах в історії незалежної України.

Наразі у "гірників" 39 таких трофеїв: 15 титулів УПЛ, 15 Кубків України та 9 Суперкубків.

"Біло-сині" мають на один трофей менше – 38: 16 титулів УПЛ, 13 Кубків України та 9 Суперкубків.

Уже зовсім скоро кияни мають можливість знову відновити паритет, оскільки команда Олександра Шовковського близька до перемоги в УПЛ, де за два тури до кінця випереджає "Олександрію" на 5 очок.

Якщо ж брати до уваги не лише внутрішні, а всі турніри за часів незалежності України, то станом на зараз "Шахтар" на два трофеї випереджає "Динамо" (40 проти 38), оскільки 2009 року "гірники" завоювали Кубок УЄФА.

Нагадаємо, "Шахтар" у фіналі Кубка України здолав "Динамо" у серії пенальті після того, як основний і додатковий час зустрічі завершився внічию 1:1.

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