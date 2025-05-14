Президент Владимир Зеленский / © Getty Images

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Во вторник вечером, 13 мая, президент Владимир Зеленский был разочарован грядущими переговорами в Стамбуле и хотел запретить команде общаться с россиянами. Однако США и европейские партнеры убедили его изменить мнение.

Об этом пишет The Washington Post.

Американские и европейские чиновники «отвели Зеленского от бездны» после того, как украинский президент разочаровался развитием запланированных на этой неделе переговоров и намекнул, что даже не позволит своим помощникам встречаться с российскими чиновниками в Турции, сообщили два дипломата, знакомых с этим вопросом.

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Американские и европейские чиновники отметили критическую важность по крайней мере направления делегации высокопоставленных должностных лиц, включая руководителя ОП Андрея Ермака и министра иностранных дел Андрея Сибига, но столкнулись с неоднократным сопротивлением со стороны президента Украины.

«Зеленский вообще не видел смысла ехать», — сказал один из дипломатов.

По информации издания, спецпредставитель Трампа Уиткофф убедил Зеленского, что участие в прямых переговорах с Россией является выигрышной ситуацией для всех: если Украина появится, а Россия нет, Москва будет плохо выглядеть и пострадает от последствий. Если бы Украина и Россия появились, обе стороны могли бы приблизиться к прекращению огня и завершению войны, сказали два дипломата, знакомых с переговорами.

Президент Зеленский все еще настаивает на встрече лично с Путиным.

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Ранее в ОП ответили, будет ли Зеленский на переговорах в Стамбуле без Путина.

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Вживую! Путина загнали в тупик! Чего ждать от встречи в Стамбуле?