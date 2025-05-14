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Путин встретится с Трампом, но не в Стамбуле: экс-посол в США о переговорах
Экс-посол Украины в США, комментируя предстоящие переговоры в Стамбуле, заявил, что Путин готов говорить только с Трампом, поэтому, скорее всего, не полетит в Турцию.
Российский диктатор Владимир Путин вряд ли приедет на переговоры в Стамбул, хотя по факту сам их инициировал.
Такое мнение высказал бывший Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины в США Валерий Чалый.
«Русский руководитель вряд ли приедет в Стамбул — „не царское это дело“. Он может прилететь только на встречу с Дональдом Трампом», — считает дипломат.
Чалый предполагает, что такая встреча может состояться, скажем, в ОАЭ.
«Хотя визитер будет сопротивляться месту проведения. И может быть это не 15 мая днем, а поздно вечером, или уже 16 мая. В зависимости от развития событий в Стамбуле. Это ближе к их логике», — предположил экспосол.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что его плотный график не помешает встретиться с диктатором РФ Владимиром Путиным «ради спасения жизней». Также он анонсировал «хорошие новости» о войне РФ против Украины.
Президент Владимир Зеленский в очередной раз подтвердил, что летит в Турцию, но хочет вести переговоры только лично с Путиным.
Будет ли на переговорах сам диктатор Путин, пока неизвестно.