Путин встретится с Трампом, но не в Стамбуле: экс-посол в США о переговорах

Переговоры в Стамбуле / © ТСН.ua

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Российский диктатор Владимир Путин вряд ли приедет на переговоры в Стамбул, хотя по факту сам их инициировал.

Такое мнение высказал бывший Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины в США Валерий Чалый.

«Русский руководитель вряд ли приедет в Стамбул — „не царское это дело“. Он может прилететь только на встречу с Дональдом Трампом», — считает дипломат.

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Чалый предполагает, что такая встреча может состояться, скажем, в ОАЭ.

«Хотя визитер будет сопротивляться месту проведения. И может быть это не 15 мая днем, а поздно вечером, или уже 16 мая. В зависимости от развития событий в Стамбуле. Это ближе к их логике», — предположил экспосол.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что его плотный график не помешает встретиться с диктатором РФ Владимиром Путиным «ради спасения жизней». Также он анонсировал «хорошие новости» о войне РФ против Украины.

Президент Владимир Зеленский в очередной раз подтвердил, что летит в Турцию, но хочет вести переговоры только лично с Путиным.

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Будет ли на переговорах сам диктатор Путин, пока неизвестно.