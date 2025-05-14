Путін зустрінеться з Трампом, але не в Стамбулі: експосол в США про переговори

Переговори у Стамбулі / © ТСН.ua

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Російський диктатор Володимир Путін навряд чи приїде на переговори до Стамбула, хоча по факту сам їх ініціював.

Таку думку висловив колишній надзвичайний і повноважний посол України в США Валерій Чалий.

«Російський очільник навряд чи приїде до Стамбулу — „нє царскоє ето дєло“. Він може прилетіти лише на зустріч з Дональдом Трампом», — вважає дипломат.

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Чалий припускає, що така зустрічі може відбутися, скажімо, в ОАЕ. А зустріч Дональд Трамп запропонує провести скажімо, в Trump International Golf Club, Dubai, або в Trump Tower Dubai…

«Хоча візитер буде пручатися стосовно місця проведення. І може бути це не 15-го травня вдень, а пізно увечері, або ж вже 16-го травня. Залежно від розвитку подій в Стамбулі. Це — ближче до їхньої логіки», — припустив експосол.

Раніше президент США Дональд Трамп заявив, що його щільний графік не завадить зустрітися з диктатором РФ Володимиром Путіним "заради порятунку життів". Також він анонсував "гарні новини" щодо війни РФ проти України.

Президент Володимир Зеленський вкотре підтвердив, що летить до Туреччини, але хоче вести переговори лише особисто з Путіним.

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Чи буде на переговорах сам диктатор Путін, поки невідомо.