Трамп заінтригував заявою про свою участь у переговорах в Туреччині

Дональд Трамп і Володимир Путін. / © ТСН.ua

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Президент США Дональд Трамп заявив, що його щільний графік не завадить зустрітися з диктатором РФ Володимиром Путіним "заради порятунку життів".

Заяву американського лідера наводить Clash Report.

"Це можливість закінчити війну. Я подумаю над цим. Завтрашній день у нас повністю зайнятий, ви розумієте. Але готовий [змінити графік], щоб врятувати життя", - амбітно заявив американський лідер.

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Зауважимо, що очільник Білого дому висловив сумніви, чи Путін піде на переговори, якщо його там не буде. Разом з тим Трамп покладає великі надії на зустріч у Стамбулі.

"Він (Путін - Ред.) хотів би, щоб я був там. Це можливо...Я не знаю, чи буде він (Путін - Ред.) там, якщо мене там не буде. Ми це з'ясуємо", - сказав президент США.

Окрім того, Трамп заявив, що Вашингтон "завжди" розглядає можливість введення вторинних санкцій щодо Російської Федерації.

Переговори в Стамбулі

Президент України Володимир Зеленський чітко заявив, що чекатиме на кремлівського “фюрера” в Туреччині. Очільник ОП Андрій Єрмак наголосив, що глава держави буде на переговорах в Стамбулі навіть без Путіна. Натомість відсутність “фюрера” на переговорах стане міжнародним сигналом, що Москва уникає діалогу.

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Очільник ГУР Кирило Буданов називає правильною готовність Зеленського зустрітися з Путіним особисто. З його слів, таким чином президент демонструє прагнення і готовність до завершення війни. Чого поки не скажеш про очільника Кремля, наголошує військовий розвідник.

Між тим в адміністрації Путіна зробили останні заяви про участь в переговорах, але склад російської делегації не назвали. Мовляв, це буде озвучено, коли надійде вказівка від диктатора.

Дата публікації 19:36, 13.05.25 Кількість переглядів 57 Зеленський розкрив деталі переговорів у Стамбулі: хто їде від України, США та Росії?