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Трамп заінтригував заявою про свою участь у переговорах в Туреччині
Американський президент вважає, що завтрашня зустріч у Стамбулі, - це можливість закінчити війну.
Президент США Дональд Трамп заявив, що його щільний графік не завадить зустрітися з диктатором РФ Володимиром Путіним "заради порятунку життів".
Заяву американського лідера наводить Clash Report.
"Це можливість закінчити війну. Я подумаю над цим. Завтрашній день у нас повністю зайнятий, ви розумієте. Але готовий [змінити графік], щоб врятувати життя", - амбітно заявив американський лідер.
Зауважимо, що очільник Білого дому висловив сумніви, чи Путін піде на переговори, якщо його там не буде. Разом з тим Трамп покладає великі надії на зустріч у Стамбулі.
"Він (Путін - Ред.) хотів би, щоб я був там. Це можливо...Я не знаю, чи буде він (Путін - Ред.) там, якщо мене там не буде. Ми це з'ясуємо", - сказав президент США.
Окрім того, Трамп заявив, що Вашингтон "завжди" розглядає можливість введення вторинних санкцій щодо Російської Федерації.
Переговори в Стамбулі
Президент України Володимир Зеленський чітко заявив, що чекатиме на кремлівського “фюрера” в Туреччині. Очільник ОП Андрій Єрмак наголосив, що глава держави буде на переговорах в Стамбулі навіть без Путіна. Натомість відсутність “фюрера” на переговорах стане міжнародним сигналом, що Москва уникає діалогу.
Очільник ГУР Кирило Буданов називає правильною готовність Зеленського зустрітися з Путіним особисто. З його слів, таким чином президент демонструє прагнення і готовність до завершення війни. Чого поки не скажеш про очільника Кремля, наголошує військовий розвідник.
Між тим в адміністрації Путіна зробили останні заяви про участь в переговорах, але склад російської делегації не назвали. Мовляв, це буде озвучено, коли надійде вказівка від диктатора.