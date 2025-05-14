Ердоган зробив заяву про встановлення миру в Україні

Реджеп Тайіп Ердоган. / © Associated Press

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Туреччина виступає за припинення вогню в Україні та встановлення справедливого миру, а тому активізувала свої зусилля щодо цього.

Про це заявив турецький президент Реджеп Тайіп Ердоган під час зустріч із генеральним секретарем НАТО Марком Рютте, повідомляє “Анадолу”.

“Анкара твердо виступає за встановлення всеосяжного припинення вогню між РФ та Україною. Президент Ердоган привернув увагу до неприпустимості того, щоб було втрачено можливість для встановлення миру”, - йдеться у повідомленні.

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Зокрема, у цьому напрямку турецький президент провів переговори з українським колегою Володимиром Зеленським та “фюрером” Росії Володимиром Путіним.

Ердоган наголосив, що Туреччина наголошує на своїй позиції, згідно з якою “НАТО не має бути частиною цього конфлікту” (війни в Україні - Ред.).

Переговори в Стамбулі 15 травня

Президент Бразилії Луїс Інасіу Лула да Сілва заявив, що хоче поговорити з диктатором РФ Володимиром Путіним перед зустріччю в Стамбулі. Він хоче спробувати переконали “фюрера” на зустріч з українським лідером Володимиром Зеленським.

Втім, у ЗМІ просочилася інформація про те, що Путін не буде представляти Росію на переговорах. The Washington Post із посиланням на інформацію джерел в Кремлі назвало прізвища. Це міністр закордонних справ Сергій Лавров та помічник кремлівського очільника з питань зовнішньої політики Юрій Ушаков.

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Зауважимо, віцеспікер російської Ради Федерації Костянтин Косачов заявив, що РФ і Україна можуть досягти прогресу на переговорах 15 травня. Однак, нахабно наголосив він, для цього є умови. Зокрема, Київ має “відмовитися від будь-яких ультиматумів”.

Своєю чергою, український президент Володимир Зеленський відверто сказав, про що хоче поговорити з Путіним та заявив, якщо диктатор не приїде до Стамбула, то “це виглядатиме для нього як повна поразка".

Дата публікації 08:22, 14.05.25 Кількість переглядів 25 Перемовини вже завтра! Останні приготування! Чого ж очікувати?