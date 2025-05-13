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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
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Якщо Путін не приїде до Туреччини: у Зеленського зробили заяву

Київ підтвердив приїзд українського лідера Володимира Зеленського до Туреччини.

Автор публікації
Фото автора: Олена Капнік Олена Капнік
Володимир Зеленський.

Володимир Зеленський / © Associated Press

Якщо диктатор РФ Володимир Путін відмовиться від переговорів у Туреччині, це стане останнім сигналом про небажання Кремля закінчувати війну.

Про це заявив керівник Офісу президента Андрій Єрмак під час онлайн-участі в сесії Копенгагенського демократичного саміту 2025.

Політик наголосив, що досі росіяни не дали жодної відповіді щодо участі Путіна в переговорах у Туреччині. Натомість офіційний Київ підтвердив, що президент Володимир Зеленський готовий і буде в Стамбулі.

“Вважаю, що, якщо Володимир Путін відмовиться приїхати до Туреччини, це буде останнім сигналом, що Росія не хоче закінчувати цю війну, що Росія не хоче й не готова до будь-яких перемовин”, — сказав очільник Офісу президента.

За словами Єрмака, в разі відмови країни-агресорки від перемовин має бути сильна реакція США та всього світу, зокрема нові санкції проти РФ і збільшення військової допомоги Україні.

Переговори у Стамбулі: участь РФ

Офіційно в Кремлі наразі і словом не обмовилися про те, хто ж таки поїде на переговори з Україною до Стамбула. За словами кремлівського речника Дмитра Пєскова, Москва оголосить, хто представлятиме Росію на переговорах, “коли Путін визнає це за доцільне”.

Тим часом росЗМІ з посиланням на власні джерела стверджують, що президент РФ Володимир Путін наразі не планує летіти до до Стамбула. До візиту готуються очільник МЗС Сергій Лавров і радник диктатора Юрій Ушаков.

Окрім того, віцеспікер російської Ради Федерації Костянтин Косачов заявив, що РФ і Україна можуть досягти прогресу на переговорах 15 травня. Однак, нахабно наголосив він, для цього є умови. Зокрема, Київ має “відмовитися від будь-яких ультиматумів”.

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