Світоліна на тайбрейку програла у чвертьфіналі престижного турніру в Римі

Еліна Світоліна / © Associated Press

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Українська тенісистка Еліна Світоліна (№14 WTA) не змогла вийти до півфіналу турніру WTA 1000 в Римі.

У напруженому чвертьфіналі 30-річна українка зазнала поразки від американки Пейтон Стернс (№42 WTA) – 2:6, 6:4, 6:7.

Матч тривав 2 години і 35 хвилин. Світоліна тричі рази подавала навиліт, зробила 4 подвійні помилки і використала 6 з 17 брейк-пойнтів. У третьому сеті Еліна вела в рахунку 3:0, але не втримала перевагу.

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Зазначимо, що Світоліна стартувала на турнірі в Римі з другого кола, здобувши перемогу над іспанкою Джессікою Бузас Манейро (№72 WTA). Потім Еліна здолала американку Гейлі Баптист (№90 WTA) та розібралася з американкою Даніель Коллінс (№35 WTA).

Світоліна вперше від 2021 року зіграла у чвертьфіналі турніру Римі. Вона двічі за кар'єру вигравала трофей на кортах столиці Італії – у 2017 та 2018 роках.

Раніше повідомлялося, що українська тенісистка Марта Костюк (№27 WTA) зупинилася в 1/8 фіналу турніру в Римі, драматично поступившись "нейтральній" першій ракетці світу білорусці Аріні Соболенко.