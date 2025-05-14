Стамбульська пастка для України: експерт розповів, що задумав Путін

Експерт пояснив чого очікувати від перемовин у Стамбулі

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Світ чекає на 15 травня, день коли може вирішитися доля війни, яку Росія розв’язала в Україні. У Стамбулі мають зустрітися президенти України та РФ. Не факт, що президент країни-агресорки наважиться висунути носа з Кремля, але експерти не виключають, що зустріч у Туреччині може стати черговим кроком на шляху до припинення бойових дій.

ТСН.ua звернувся до військового експерта Ігоря Романенка, щоб дізнатися, чого очікувати від цих перемовин у Стамбулі та які можливі наслідки після їх завершення.

Заяви рішучих та мовчанка Путіна

За словами військового експерта Ігоря Романенка, підходи до цих перемовин будуть, м’яко кажучи, непростими. Бо, на жаль, на пропозиції, які пропонує Україна та наші союзники щодо негайного припинення бойових дій на 30 днів, Путін просуває свій варіант, і вперто намагається його реалізувати.

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«Можна констатувати, що «Коаліція рішучих» добре попрацювала у Києві. Були категоричні заяви від німців та французів адресовані у бік Кремля. Більше того, ці заяви були узгоджені з американцями. Але Трамп — є Трамп, він продовжує загравати з Путіним. Російський диктатор так і не дав відповіді на усі заяви щодо перемир’я на 30 діб, тому, по великому рахунку, вже опівночі минулої ночі, мали б запровадити додаткові жорсткі санкції проти Росії. Але цього не сталося. Президент США Трамп лише констатував, що Зеленському треба їхати до Стамбула і ця зустріч дуже важлива, а санкцій на мовчанку Путіна, він так і не запровадив, хоча мав би це зробити», — розповідає ТСН.ua Ігор Романенко, військовий експерт, генерал-лейтенант у відставці та заступник начальника Генштабу (2006-2010 рр.).

Чи поїде Путін до Стамбула і за яких умов

Невідомо, чи поїде Путін до Туреччини. У Кремлі тримають інтригу, мовляв, ми до цього готуємось, і поки не розголошуємо, хто поїде на перемовини. Кажуть, що, скоріш за все, замість Путіна відправлять Лаврова.

«Поїздка Путіна до Стамбула під питанням — може поїде, а може й ні. Гадаю, що він може поїхати туди лише за однієї умови, якщо буде точно знати, що там стануться події, які могли б підтвердили виключно його бачення у цьому процесі. А суттєвих та принципових результатів від цих перемовин, я гадаю, бути не може — сама по собі тема дуже важка», — зауважує військовий експерт.

Росія вестиме переговори мовою ультиматумів

Ігор Романенко вказує на важливу деталь, саме Путін визначив дату та місце цих перемовин, а також запропонував їх формат.

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«А суть цього формату якраз полягає у тому, що це не нові перемовини «з нуля», а саме продовження квітневих переговорів 2022 року у Стамбулі. Це само по собі для нас негатив, бо тоді росіяни виходили з того, що їх війська були під Києвом і вони хотіли взяти місто затри дні, а Україну за три тижні. Росіяни тоді формували свої вимоги мовою ультиматумів, і хочуть ці ультиматуми перетягнути зараз у 2025 рік», — підкреслює Ігор Романенко.

На думку експерта, саме від цього, під час переговорів, будуть відштовхуватися росіяни і це повсякчас підкреслювати публічно, намагаючись демонструвати таким чином силу.

Переговори «віч-на-віч» — у чому небезпека?

Інший момент, на який вказує військовий експерт, Путін вже сформував позицію, що переговори мають обов’язково відбуватися у форматі «віч-на-віч». І цю його ідею підтримав Трамп закликаючи президента Зеленського вирушати до Стамбула. Наш президент заявив, що буде там у четвер, якщо буде зупинення ведення бойових дій.

«Зупинення бойових дій навряд чи станеться, та й Путін навряд чи поїде до Стамбула, більш ймовірно, що туди відправлять когось з його оточення. Тобто російський диктатор буде використовувати усі можливості, щоб максимально затягнути цей переговорний процес. А переговори у форматі «віч-на-віч», це чергова афера від Путіна аби мати простір для маніпуляцій», — зауважує Ігор Романенко.

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Будуть вимагати територій

Та пояснює чому так вважає. За словами генерал-лейтенанта, якими б не були переговори з росіянами, їх перебіг неважко передбачити.

«Росіяни одразу вимагатимуть від нас максимум користі для себе, наприклад, чотири області України, а українська сторона не буде з цим погоджуватися. Враховуючи, що цього ніхто не буде ні бачити, ні чути, люди Путіна вийдуть з зали переговорів і одразу звинуватять Україну в усіх земних гріхах. Путін це вже зробив під час підведення підсумків параду у Москві. Тобто бруд на Україну з його вуст полився ще до початку перемовин у Стамбулі. Що буде після їх закінчення, можна собі лише уявити. Тож Путін формує для себе вигідні умови, а, на жаль, президент США Трамп йому у цьому підігрує, оскільки наприкінці 12 травня не натиснув на важелі жорстких санкцій», — пояснює військовий експерт.

Ковбойські примхи Трампа

Ігор Романенко додає, що по великому рахунку президенту США байдуже, чим це підігрування Путіну може обернутися для України.

«Так, він може й хоче зупинення бойових дій у цій війні, а от за рахунок чого саме — йому абсолютно байдуже, навіть якщо пів України забере собі Путін. Для нього це, на жаль, другорядне. Головне для Трампа, це те, що все сталося завдяки йому. Такий підхід є дуже небезпечним для України. Нажаль, Трамп продовжує свою провальну зовнішню політику, роблячи помилки раз за разом. По великому рахунку, за 100 днів президенства, він нічого знакового не досягнув, окрім економічної угоди з Україною та Великою Британією. Але як здобувалися ці «досягнення» з «ковбойськими нахрапом» бачив увесь світ», — зауважує Ігор Романенко.

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Позитив та негатив від перемовин

Експерт додає, що попри все, нам доведеться терпіти такого Трампа і продовжувати свою боротьбу.

«Сам факт можливості переговорів у Стамбулі, на мою думку, має мінімальний, але все ж оптимізм — є хоч якась перспектива з цього приводу. Маємо просуватися вперед і боротися. А от негатив у тому, що Путіну вдалося просунути свої наративи, і, на жаль, з допомогою Трампа», — констатує військовий експерт.

Що буде після перемовин?

Відповідаючи на питання, скільки можуть тривати переговори у Стамбулі, військовий експерт зазначає, що переговорний процес Путін може затягнути на тривалий час та навіть до кінця 2025 року.

«Росія розпочала свій перший етап наступальних дій і він може розтягнутися до кінця червня. Ворог повільно, але просувається вперед. Тому, чим більше Путін виграє часу, затягуючи переговори, тим більше його війська просунуться вперед. Російський диктатор чудово розуміє, що зупинення бойових дій відбудеться по лінії зіткнення, а не добровільним віддаванням йому чотирьох областей. Тому і намагається по-максимуму захопити більше української землі. А для цього буде всіляко затягувати переговорний процес, звісно, якщо він розпочнеться у Стамбулі», — підсумовує Ігор Романенко.

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Дата публікації 16:32, 13.05.25 Кількість переглядів 15 Зеленський летить на переговори, Путін мовчить, Трамп - 50 на 50!