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Український тенісист з Донецька отримав російське громадянство
Раніше Широкий на офіційних сайтах ITF та ATP був позначений, як український гравець.
Тенісист Дмитро Широкий, який родом із Донецька, отримав російське громадянство.
Про це пише “Главком”.
18-річний український тенісист посідає 1617 місце у рейтингу ATP (офіційна система підрахунку досягнень спортсменів, яка використовується Асоціацією тенісистів-професіоналів і оновлюється щотижня. — ред.)
Раніше Дмитро Широкий на офіційних сайтах ITF та ATP був позначений, як український гравець — Dmytro Shirokyi. Однак, зараз навпроти його прізвище вже з’явився білий прапор, що означає представництво Росії. Також змінився і варіант написання його ім’я і прізвища — Dmitrii Shirokii.
Що відомо про тенісиста
Дмитро Широкий родом з Донецька. 2016 року він перемагав на дитячому турнірі в окупованому Криму. Тоді Дмитро представляв тенісну академію «Віккорт-Крим».
У соцмережі Instagram тенісист підписаний на сторінку так званої «Федерації тенісу ДНР».
Також в Instagram на сторінку тенісиста підписана сторінка «Tipsarevic Tennis Academy». Це тенісна академія у Сербії, яку заснував сербський екстенісист Янко Типсаревич. Також Широкий позначений на одному з відео з цієї академії. Тому можна зробити висновок, що він раніше тренувався, а, можливо, і нині тренується у цій академії.
У юніорському рейтингу ITF найкращий результат Широкого — 616 місце.
Нагадаємо, дворазовий призер чемпіонатів світу з веслування Олександр Калініченко загинув на фронті.
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