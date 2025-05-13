Український тенісист з Донецька отримав російське громадянство

18-річний український тенісист Дмитро Широкий отримав російське громадянство Фото: Главком

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Тенісист Дмитро Широкий, який родом із Донецька, отримав російське громадянство.

Про це пише “Главком”.

18-річний український тенісист посідає 1617 місце у рейтингу ATP (офіційна система підрахунку досягнень спортсменів, яка використовується Асоціацією тенісистів-професіоналів і оновлюється щотижня. — ред.)

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Раніше Дмитро Широкий на офіційних сайтах ITF та ATP був позначений, як український гравець — Dmytro Shirokyi. Однак, зараз навпроти його прізвище вже з’явився білий прапор, що означає представництво Росії. Також змінився і варіант написання його ім’я і прізвища — Dmitrii Shirokii.

Що відомо про тенісиста

Дмитро Широкий родом з Донецька. 2016 року він перемагав на дитячому турнірі в окупованому Криму. Тоді Дмитро представляв тенісну академію «Віккорт-Крим».

У соцмережі Instagram тенісист підписаний на сторінку так званої «Федерації тенісу ДНР».

Також в Instagram на сторінку тенісиста підписана сторінка «Tipsarevic Tennis Academy». Це тенісна академія у Сербії, яку заснував сербський екстенісист Янко Типсаревич. Також Широкий позначений на одному з відео з цієї академії. Тому можна зробити висновок, що він раніше тренувався, а, можливо, і нині тренується у цій академії.

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У юніорському рейтингу ITF найкращий результат Широкого — 616 місце.

Нагадаємо, дворазовий призер чемпіонатів світу з веслування Олександр Калініченко загинув на фронті.

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