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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
Кількість переглядів
406
Час на прочитання
1 хв

Загарбники просунулися на Донеччині — DeepState

Російські загарбники продовжують атакувати позиції сил оборони.

Автор публікації
Фото автора: Ігор Бережанський Ігор Бережанський
Війна в Україні

Війна в Україні / © Getty Images

Протягом минулої доби російські загарбники просунулися в населених пунктах Малинівка та Багатир, що на Донеччині.

Про це йдеться у повідомленні DeepState.

У повідомленні вказується, що російські загарбники також просунулися в біля населеного пункту Новосілка.

«Ворог просунувся у Малинівці, Багатирю та біля Новосілки», — йдеться у повідомленні.

На інших ділянках фронту просування ворога або Сил оборони не зафіксовано.

Раніше повідомлялося, що Покровський напрямок залишається лідером за кількістю штурмів і кількістю знищеного особового складу противника.

Ми раніше інформували, що російські загарбники посилили полювання на українських операторів безпілотників через те, що ефективність їх роботи дуже висока.

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Дата публікації
Кількість переглядів
406
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