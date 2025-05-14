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Захватчики продвинулись в Донецкой области — DeepState
Российские захватчики продолжают атаковать позиции сил обороны.
За прошедшие сутки российские захватчики продвинулись в населенных пунктах Малиновка и Богатырь, что в Донецкой области.
Об этом говорится в сообщении DeepState.
В сообщении указывается, что российские захватчики также продвинулись вблизи населенного пункта Новоселка.
«Враг продвинулся в Малиновке, Богатыре и возле Новоселки», — говорится в сообщении.
На других участках фронта продвижение врага или сил обороны не зафиксировано.
Ранее сообщалось, что Покровское направление остается лидером по количеству штурмов и количеству уничтоженного личного состава противника.
Мы ранее информировали, что российские захватчики усилили охоту на украинских операторов беспилотников из-за того, что эффективность их работы очень высока.