Буданов прокоментував готовність Зеленського зустрітися з Путіним

Кирило Буданов. / © Associated Press

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Президент України Володимир Зеленський готовий до прямих переговорів з диктатором Росії Володимиром Путіним у турецькому Стамбулі. Києву потрібне припинення вогню для збереження життя людей.

Про це заявив керівник українського Головного управління розвідки Кирило Буданов в коментарі “РБК-Україна”.

За словами головного військового розвідника, бажання Зеленського зустрітися з кремлівським очільником, аби особисто говорити про можливе перемир'я, абсолютно правильна. Таким чином президент демонструє прагнення і готовність до завершення війни, наголошує Буданов.

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"Нам потрібне негайне і всеосяжне припинення вогню передусім, аби зберегти життя наших людей. У мене немає сумнівів, що Володимир Зеленський всебічно готовий до такої зустрічі й у співпраці з нашими партнерами ми можемо досягти бажаного результату", - заявив очільник ГУР.

Ймовірна зустріч Зеленського і Путіна

Кілька днів тому президент України Володимир Зеленський заявив, що готовий на прямі переговори з росіянами у Стамбулі. Ба більше - український лідер заявив, що чекатиме на диктатора РФ Володимира Путіна в Туреччині особисто.

Згодом під час розмови з журналістами Зеленський відверто сказав, про що хоче поговорити з Путіним. Серед тем - повне припинення вогню та обмін всіх полонених. За словами президента, “якщо Путін не приїде, це виглядатиме для нього як повна поразка”.

В Кремлі поки не сказали, чи приїде їхній господар до Туреччини. За словами речника “фюрера” Дмитра Пєскова, Москва оголосить, хто представлятиме Росію на переговорах, “коли Путін визнає це за доцільне”.

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Тим часом керівник Офісу українського президента Андрій Єрмак заявив, якщо Путіна не буде у Стамбулі, це стане останнім сигналом про небажання Кремля закінчувати війну.

Дата публікації 19:36, 13.05.25 Кількість переглядів 46 Зеленський розкрив деталі переговорів у Стамбулі: хто їде від України, США та Росії?