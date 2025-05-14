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Буданов прокомментировал готовность Зеленского встретиться с Путиным
Глава ГУР называет правильным решение президента Зеленского о личной встрече с Путиным.
Президент Украины Владимир Зеленский готов к прямым переговорам с диктатором России Владимиром Путиным в турецком Стамбуле. Киеву нужно прекращение огня для сохранения жизни людей.
Об этом заявил руководитель украинского Главного управления разведки Кирилл Буданов в комментарии "РБК-Украина".
По словам главного военного разведчика, желание Зеленского встретиться с кремлевским руководителем, чтобы лично говорить о возможном перемирии, абсолютно правильно. Таким образом, президент демонстрирует стремление и готовность к завершению войны, отмечает Буданов.
"Нам нужно немедленное и всеобъемлющее прекращение огня прежде всего, чтобы сохранить жизнь наших людей. У меня нет сомнений, что Владимир Зеленский всесторонне готов к такой встрече и в сотрудничестве с нашими партнерами мы можем добиться желаемого результата", - заявил глава ГУР.
Вероятная встреча Зеленского и Путина
Несколько дней назад президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готов на прямые переговоры с россиянами в Стамбуле. Ба больше - украинский лидер заявил, что будет ждать диктатора РФ Владимира Путина в Турции лично.
Впоследствии, во время разговора с журналистами , Зеленский откровенно сказал, о чем хочет поговорить с Путиным. Среди тем – полное прекращение огня и обмен всех пленных. По словам президента, "если Путин не приедет, это будет выглядеть для него как полное поражение".
В Кремле пока не сказали, приедет ли их хозяин в Турцию. По словам спикера "фюрера" Дмитрия Пескова, Москва объявит, кто будет представлять Россию на переговорах , "когда Путин признает это целесообразным".
Между тем, руководитель Офиса украинского президента Андрей Ермак заявил, если Путина не будет в Стамбуле, это станет последним сигналом о нежелании Кремля заканчивать войну.