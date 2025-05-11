Президент Владимир Зеленский / © Associated Press

Реклама

Президент Украины Владимир Зеленский согласился на прямые переговоры с россиянами в Стамбуле, которые, как ожидается, состоятся в четверг, 15 мая.

Об этом глава государства написал в соцсетях.

«Буду ждать Путина в четверг в Турции. Лично. Надеюсь, что россияне в этот раз не будут искать причины, почему они не могут», — заявил Зеленский.

Реклама

Также он выразил надежду, что с завтрашнего дня, 12 мая, начнется полное прекращение огня.

Напомним, сегодня президент США Дональд Трамп призвал Украину немедленно согласиться на переговоры в Турции.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео:

ЧЕТВЕРГ, ТУРЦИЯ! ЗЕЛЕНСКИЙ вызвал ПУТИНА на ПЕРЕГОВОРЫ ЛИЧНО!

Реклама