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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Политика
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Буду ждать Путина в Турции лично — Зеленский о переговорах

Зеленский подтвердил, что готов к прямым переговорам с РФ и хочет личной встречи с диктатором Путиным.

Автор публикации
Фото автора: Дмитрий Гулийчук Дмитрий Гулийчук
Президент Владимир Зеленский

Президент Владимир Зеленский / © Associated Press

Президент Украины Владимир Зеленский согласился на прямые переговоры с россиянами в Стамбуле, которые, как ожидается, состоятся в четверг, 15 мая.

Об этом глава государства написал в соцсетях.

«Буду ждать Путина в четверг в Турции. Лично. Надеюсь, что россияне в этот раз не будут искать причины, почему они не могут», — заявил Зеленский.

Также он выразил надежду, что с завтрашнего дня, 12 мая, начнется полное прекращение огня.

Напомним, сегодня президент США Дональд Трамп призвал Украину немедленно согласиться на переговоры в Турции.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео:

ЧЕТВЕРГ, ТУРЦИЯ! ЗЕЛЕНСКИЙ вызвал ПУТИНА на ПЕРЕГОВОРЫ ЛИЧНО!

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