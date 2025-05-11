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Буду ждать Путина в Турции лично — Зеленский о переговорах
Зеленский подтвердил, что готов к прямым переговорам с РФ и хочет личной встречи с диктатором Путиным.
Президент Украины Владимир Зеленский согласился на прямые переговоры с россиянами в Стамбуле, которые, как ожидается, состоятся в четверг, 15 мая.
Об этом глава государства написал в соцсетях.
«Буду ждать Путина в четверг в Турции. Лично. Надеюсь, что россияне в этот раз не будут искать причины, почему они не могут», — заявил Зеленский.
Также он выразил надежду, что с завтрашнего дня, 12 мая, начнется полное прекращение огня.
Напомним, сегодня президент США Дональд Трамп призвал Украину немедленно согласиться на переговоры в Турции.
▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео:
ЧЕТВЕРГ, ТУРЦИЯ! ЗЕЛЕНСКИЙ вызвал ПУТИНА на ПЕРЕГОВОРЫ ЛИЧНО!