Президент Володимир Зеленський / © Associated Press

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Президент України Володимир Зеленський погодився на прямі переговори з росіянами у Стамбулі, які, як очікується, мають відбутися в четвер, 15 травня.

Про це глава держави написав у соцмережах.

«Чекатиму на Путіна в четвер у Туреччині. Особисто. Сподіваюсь, що росіяни цього разу не шукатимуть причин, чому вони не можуть», — заявив Зеленський.

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Також він висловив сподівання, що від завтра, 12 травня, розпочнеться повне припинення вогню.

Нагадаємо, що сьогодні президент США Дональд Трамп закликав Україну негайно погодитись на перемовини в Туреччині.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео:

ЧЕТВЕР, ТУРЕЧЧИНА! ЗЕЛЕНСЬКИЙ викликав ПУТІНА на ПЕРЕГОВОРИ ОСОБИСТО!

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