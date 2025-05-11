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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
Кількість переглядів
457
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1 хв

Чекатиму на Путіна в Туреччині особисто — Зеленський про переговори

Зеленський підтвердив, що готовий до прямих переговорів з РФ і хоче особистої зустрічі з диктатором Путіним.

Автор публікації
Фото автора: Дмитро Гулійчук Дмитро Гулійчук
Президент Володимир Зеленський

Президент Володимир Зеленський / © Associated Press

Президент України Володимир Зеленський погодився на прямі переговори з росіянами у Стамбулі, які, як очікується, мають відбутися в четвер, 15 травня.

Про це глава держави написав у соцмережах.

«Чекатиму на Путіна в четвер у Туреччині. Особисто. Сподіваюсь, що росіяни цього разу не шукатимуть причин, чому вони не можуть», — заявив Зеленський.

Також він висловив сподівання, що від завтра, 12 травня, розпочнеться повне припинення вогню.

Нагадаємо, що сьогодні президент США Дональд Трамп закликав Україну негайно погодитись на перемовини в Туреччині.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео:

ЧЕТВЕР, ТУРЕЧЧИНА! ЗЕЛЕНСЬКИЙ викликав ПУТІНА на ПЕРЕГОВОРИ ОСОБИСТО!

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