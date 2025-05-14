Ретроградный Плутон 2 мая-12 октября 2025: гороскоп для всех знаков зодиака

Ретроградный Плутон / © ТСН

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Ретроградный Плутон – это период, когда с Земли кажется, что планета Плутон движется назад по зодиаку. На самом деле, это оптическая иллюзия, вызванная разницей в скорости вращения Земли и Плутона вокруг Солнца.

Плутон в астрологии – это планета трансформации, силы, подсознания, контроля, уничтожения старого и рождения нового. Она отвечает за глубокие процессы перемен в обществе и личности.

Плутон бывает ретроградным каждый год на несколько месяцев (примерно 5-6). В 2025 году, например, этот период длится со 2 мая по 12 октября.

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Гороскоп для всех знаков зодиака по картам Таро на ретроградном Плутоне рассказывает, что Овнов наполнят силы, а Ракам следует достойно работать.

Читайте подробный и точный гороскоп Таро на ретроградный Плутон для всех знаков зодиака – в нашем материале от эзотерика Елены Кузьмич.

ОВЕН (21 марта-20 апреля)

Карта дня "Императрица"

Силы наполняют вас. В отношениях пора расцветать. Попытайтесь наслаждаться выходными, забыв о работе.

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ТЕЛЕЦ (21 апреля-21 мая)

Карта дня "Рыцарь жезлов"

Смело двигайтесь вперед. В любви не следует делать больно своему партнеру или партнерше. В рабочих делах вам хватает энтузиазма.

БЛИЗНЕЦЫ (22 мая-21 июня)

Карта дня "Шестерка пентаклей"

Вы получите награду за работу. В любви надейтесь на большее. На работе вы можете попросить премию.

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РАК (22 июня-22 июля)

Карта дня "Восьмерка пентаклей"

Достойно работайте и получите результат. В отношениях попробуйте решить ваши проблемы вместе.

ЛЕВ (23 июля-23 августа)

Карта дня "Туз пентаклей"

Эта карта считается лучшей среди карт Таро. В любви наслаждайтесь тем, что есть.

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ДЕВА (24 августа-23 сентября)

Карта дня "Мир"

Ищите гармонии. В отношениях вы получите невероятное удовольствие. На работе следует найти единомышленников.

ВЕСЫ (24 сентября-23 октября)

Карта дня "Королева жезлов"

Используйте свой разум как оружие. В отношениях может быть больно. А на работе будут озвучивать старые образы.

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СКОРПИОН (23 октября-22 ноября)

Карта дня "Паж мечей"

Действуйте активно. В отношениях будут возникать конфликты.

СТРЕЛЕЦ (23 ноября-22 декабря)

Карта дня "Пятерка пентаклей"

Ожидайте новых испытаний. В отношениях начните экономить. На работе ищите новые финансовые начинания.

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КОЗЕРОГ (23 декабря-20 января)

Карта дня "Семерка кубков"

Не гонитесь за всем сразу. В отношениях вдумчиво выбирайте что-нибудь одно. В движении по карьерной лестнице не стоит останавливаться.

ВОДОЛЕЙ (21 января-20 февраля)

Карта дня "Влюбленные"

В движении друг к другу надейтесь на лучшее. Растворитесь в любви. На работе нужно будет найти хороших коллег.

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РЫБЫ (21 февраля-20 марта)

Карта дня "Четверка мечей"

Нужно отдохнуть. В отношениях ищите покоя. На работе отправляйтесь в отпуск.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика – не науки, и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

Напомним, что ранее мы представили таропрогноз на 2025 год: что карты нам предвещают .

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