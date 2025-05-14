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Евросоюз принял 17 пакет санкций против России — СМИ
Пакет санкций от ЕС стал 17-м с начала полномасштабного вторжения России в Украину.
ЕС принял очередной пакет санкций против России. Также согласованы дополнительные мероприятия.
Об этом сообщил корреспондент Радио Свобода Рикард Йозвяк.
«Послы только что дали зеленый свет 17-му пакету санкций в отношении РФ», —— отметил он.
Кроме того, одобрены дополнительные санкции против РФ за нарушение прав человека, гибридную войну и распространение химического оружия.
Россию призвали согласиться на перемирие
Как отмечалось ранее, Германия заявила, что потребует ужесточить санкции против России, если до конца текущей недели не будет прогресса в вопросе урегулирования войны в Украине.
Мерц подчеркнул, что Россия должна «заявить о своей готовности к безусловному 30-дневному прекращению огня».
В противном случае правительство Германии будет «настаивать на существенном усилении санкций» на уровне ЕС. В частности, речь идет о возможных ограничениях в энергетическом и финансовом секторах.
Мы уже писали о том, что Германия выдвинула России ультиматум: если она не обеспечит прекращение огня с 12 мая, будут введены более жесткие санкции. Его поддержали другие страны ЕС, в том числе Франция. Президент Страны Эммануэль Макрон заявил: РФ имеет время до вечера.