ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Мир
Количество просмотров
501
Время на прочтение
1 мин

Евросоюз принял 17 пакет санкций против России — СМИ

Пакет санкций от ЕС стал 17-м с начала полномасштабного вторжения России в Украину.

Автор публикации
Фото автора: Катерина Сердюк Катерина Сердюк
Санкции против России

Санкции против России

ЕС принял очередной пакет санкций против России. Также согласованы дополнительные мероприятия.

Об этом сообщил корреспондент Радио Свобода Рикард Йозвяк.

«Послы только что дали зеленый свет 17-му пакету санкций в отношении РФ», —— отметил он.

Кроме того, одобрены дополнительные санкции против РФ за нарушение прав человека, гибридную войну и распространение химического оружия.

Россию призвали согласиться на перемирие

Как отмечалось ранее, Германия заявила, что потребует ужесточить санкции против России, если до конца текущей недели не будет прогресса в вопросе урегулирования войны в Украине.

Мерц подчеркнул, что Россия должна «заявить о своей готовности к безусловному 30-дневному прекращению огня».

В противном случае правительство Германии будет «настаивать на существенном усилении санкций» на уровне ЕС. В частности, речь идет о возможных ограничениях в энергетическом и финансовом секторах.

Мы уже писали о том, что Германия выдвинула России ультиматум: если она не обеспечит прекращение огня с 12 мая, будут введены более жесткие санкции. Его поддержали другие страны ЕС, в том числе Франция. Президент Страны Эммануэль Макрон заявил: РФ имеет время до вечера.

Связанные темы

Дата публикации
Количество просмотров
501
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie