Санкции против России

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ЕС принял очередной пакет санкций против России. Также согласованы дополнительные мероприятия.

Об этом сообщил корреспондент Радио Свобода Рикард Йозвяк.

«Послы только что дали зеленый свет 17-му пакету санкций в отношении РФ», —— отметил он.

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Кроме того, одобрены дополнительные санкции против РФ за нарушение прав человека, гибридную войну и распространение химического оружия.

Россию призвали согласиться на перемирие

Как отмечалось ранее, Германия заявила, что потребует ужесточить санкции против России, если до конца текущей недели не будет прогресса в вопросе урегулирования войны в Украине.

Мерц подчеркнул, что Россия должна «заявить о своей готовности к безусловному 30-дневному прекращению огня».

В противном случае правительство Германии будет «настаивать на существенном усилении санкций» на уровне ЕС. В частности, речь идет о возможных ограничениях в энергетическом и финансовом секторах.

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Мы уже писали о том, что Германия выдвинула России ультиматум: если она не обеспечит прекращение огня с 12 мая, будут введены более жесткие санкции. Его поддержали другие страны ЕС, в том числе Франция. Президент Страны Эммануэль Макрон заявил: РФ имеет время до вечера.