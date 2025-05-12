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Германия выдвинула ультиматум Путину
Если Россия не согласится на перемирие, Германия обещает ввести санкции против нее.
Германия выдвинула ультиматум кремлевскому диктатору Владимиру Путину. Так, до конца суток Россия должна ответить на предложение о 30-дневном прекращении огня, в противном случае будут введены санкции.
Об этом сказал спикер немецкого правительства Стефан Корнелиус, пишет The Gusrdian.
Германия предупредила, что «время идет», и Россия должна до конца понедельника согласиться на безусловное 30-дневное прекращение огня в Украине, иначе ей грозят новые санкции.
«Если Москва не примет это требование, начнется подготовка к новым санкциям», — заявил Корнелиус.
«Коалиция решительных» требует согласия России
Известно, что европейские лидеры во время визита в Киев в выходные требовали от России согласиться на прекращение огня. В частности, премьер Великобритании Кир Стармер и президент Франции Эмманюэль Макрон предупредили российского диктатора Путина о последствиях, если он откажется от прекращения огня.
Также партнеры объяснили, каким образом будет проходить мониторинг соблюдения перемирия.
«Есть коалиция желающих более 30 стран, которые будут требовать, чтобы, начиная с понедельника, 12 мая, началось прекращение огня на 30 дней без всяких условий. На суше, на море и в воздухе. И также с мониторингом, которым будет главное снабжать американцы, но все будут участвовать. И это позволит немедленно начать переговоры по вопросу инфраструктуры, по чувствительной инфраструктуре и по гарантиям безопасности», — сказал он.
Ранее Зеленский заявил, что Украина ожидает прекращения огня 12 мая.