Германия выдвинула ультиматум Путину

Флаг Германии / © pixabay.com

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Германия выдвинула ультиматум кремлевскому диктатору Владимиру Путину. Так, до конца суток Россия должна ответить на предложение о 30-дневном прекращении огня, в противном случае будут введены санкции.

Об этом сказал спикер немецкого правительства Стефан Корнелиус, пишет The Gusrdian.

Германия предупредила, что «время идет», и Россия должна до конца понедельника согласиться на безусловное 30-дневное прекращение огня в Украине, иначе ей грозят новые санкции.

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«Если Москва не примет это требование, начнется подготовка к новым санкциям», — заявил Корнелиус.

«Коалиция решительных» требует согласия России

Известно, что европейские лидеры во время визита в Киев в выходные требовали от России согласиться на прекращение огня. В частности, премьер Великобритании Кир Стармер и президент Франции Эмманюэль Макрон предупредили российского диктатора Путина о последствиях, если он откажется от прекращения огня.

Также партнеры объяснили, каким образом будет проходить мониторинг соблюдения перемирия.

«Есть коалиция желающих более 30 стран, которые будут требовать, чтобы, начиная с понедельника, 12 мая, началось прекращение огня на 30 дней без всяких условий. На суше, на море и в воздухе. И также с мониторингом, которым будет главное снабжать американцы, но все будут участвовать. И это позволит немедленно начать переговоры по вопросу инфраструктуры, по чувствительной инфраструктуре и по гарантиям безопасности», — сказал он.

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Ранее Зеленский заявил, что Украина ожидает прекращения огня 12 мая.