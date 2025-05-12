Німеччина висунула ультиматум Путіну

Прапор Німеччини / © pixabay.com

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Німеччина висунула ультиматум кремлівському диктатору Володимиру Путіну. Так, до кінця доби Росія має відповісти на пропозицію про 30-денне припинення вогню, у протилежному випадку — буде введено санкції.

Про це сказав речник німецького уряду Стефан Корнеліус, пише The Gusrdian.

Німеччина попередила, що «час спливає», і Росія має до кінця понеділка погодитися на безумовне 30-денне припинення вогню в Україні, інакше їй загрожують нові санкції.

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«Якщо Москва не прийме цю вимогу, розпочнеться підготовка до нових санкцій», — заявив Корнеліус.

«Коаліція рішучих» вимагає згоди Росії

Відомо, що європейські лідери під час візиту до Києва вихідними вимагали від Росії погодитися на припинення вогню. Зокрема, прем’єр Великої Британії Кір Стармер та президент Франції Емманюель Макрон попередили російського диктатора Путіна про наслідки, якщо він відмовиться від припинення вогню.

Також партнери пояснили, яким чином відбуватиметься моніторинг за дотриманням перемир’я.

«Є коаліція охочих з понад 30 країн, які вимагатимуть, щоб, починаючи від понеділка, 12 травня, розпочалося припинення вогню на 30 днів без жодних умов. На суші, на морі і у повітрі. І також з моніторингом, яким буде головне забезпечувати американці, але всі будуть брати участь. І це дозволить негайно ж розпочати переговори щодо питання інфраструктури, щодо чутливої інфраструктури і щодо гарантій безпеки», — сказав він.

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