Чому кішка вибирає спати саме з вами: вчені розкрили несподівані причини

Чому кішка хоче спати лише з вами / © www.freepik.com/free-photo

Дослідження поведінки кішок показують, що вибір «партнера» для спання залежить від багатьох факторів — від запаху до емоційного фону в помешканні. І такий вибір тварини далеко не випадковий. Розповідаємо, чому коти часто вибирають одну людину, з якою хочуть спати, і що впливає на це рішення.

Запах є ключовим орієнтиром. Кішки мають надчутливий нюх і часто вибирають тих, чий запах здається їм найкомфортнішим. Також ваш одяг, постільна білизна чи плед можуть мати заспокійливий ефект для домашнього улюбленця.

Поведінка людини. Експерти говорять, що кішки люблять більше спокійних та врівноважених людей. Вони інтуїтивно зчитують стрес, агресію чи неспокійний стан, тому триматимуться від таких людей якнайдалі. Якщо ви маєте тихий спокійний голос, не робите різких рухів і не перетинаєте особистих кордонів тварини, ви можете стати її улюбленцем.

Тепло і комфорт. Кішки люблять тих, хто випромінює тепло. Якщо ви часто спите під ковдрою і біля вас тепло, то кішка неодмінно спатиме з вами.

Сила звички. Одного разу вибравши людину, тварина спатиме з нею кожного дня. Це пов’язано з її прихильністю до стабільності та звичних ритуалів.

Емоційний зв’язок. Так, побутує стереотип, що кішки — незалежні і норовливі тварини. Та насправді вони дуже прив’язуються до людей, особливо до тих, хто годує, грається і піклується про них.

Відчуття безпеки. Ці тварини не люблять нав’язливих людей. Якщо ви не берете пухнастика на руки насильно, не турбуєте уві сні та поважаєте його простір, найімовірніше, саме ви станете його точкою спокою й довіри.