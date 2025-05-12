У Хмельницькому хлопця вдарило струмом на даху вантажного потяга: з’явилося відео

Підлітка уразило струмом на даху потяга / © Поліція Київської області

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У Хмельницькому хлопця 2010 року народження уразило струмом, коли він заліз на вантажний вагон. Ймовірно, підліток піднявся на дах через небезпечну гру, яка стає популярною у Мережі.

Про це повідомляє ДСНС України.

Рятувальники приїхали вчасно та зняли хлопця з потяга. На щастя, після ураження він залишився живим.

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Допомогу травмованому підлітку надають лікарі.

Правоохоронці встановлять обставини події.

Дата публікації 13:57, 12.05.25 Кількість переглядів 3 У Хмельницькому хлопця вдарило струмом на даху потяга

У ДСНС нагадують, що дітям варто нагадувати про небезпеку, яка чекає їх на залізниці. Батьки повинні розповідати, що такі об’єкти — це не місце для ігор.

«Підйом на вагони може коштувати життя — контактна мережа під напругою і небезпечна навіть без дотику. Не залишайте дітей без нагляду біля колій. Пояснюйте, що фото чи відео на даху потяга — смертельно небезпечна „гра“, — повідомляють рятувальники.

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Нагадаємо, нещодавно у Бучі під Києвом тяжкі опіки через таку «розвагу» отримала 14-річна дівчинка. Неповнолітня залізла на вагон та зачепила головою дроти.