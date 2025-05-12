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У Хмельницькому хлопця вдарило струмом на даху вантажного потяга: з’явилося відео
В Україні трапився ще один випадок ураження дитини електричним струмом на даху потяга. Рятувальники вчасно приїхали та змогли врятувати життя підлітка.
У Хмельницькому хлопця 2010 року народження уразило струмом, коли він заліз на вантажний вагон. Ймовірно, підліток піднявся на дах через небезпечну гру, яка стає популярною у Мережі.
Про це повідомляє ДСНС України.
Рятувальники приїхали вчасно та зняли хлопця з потяга. На щастя, після ураження він залишився живим.
Допомогу травмованому підлітку надають лікарі.
Правоохоронці встановлять обставини події.
У ДСНС нагадують, що дітям варто нагадувати про небезпеку, яка чекає їх на залізниці. Батьки повинні розповідати, що такі об’єкти — це не місце для ігор.
«Підйом на вагони може коштувати життя — контактна мережа під напругою і небезпечна навіть без дотику. Не залишайте дітей без нагляду біля колій. Пояснюйте, що фото чи відео на даху потяга — смертельно небезпечна „гра“, — повідомляють рятувальники.
Нагадаємо, нещодавно у Бучі під Києвом тяжкі опіки через таку «розвагу» отримала 14-річна дівчинка. Неповнолітня залізла на вагон та зачепила головою дроти.