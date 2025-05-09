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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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У Бучі 14-річну дівчину вдарило струмом на даху потяга

14-річна дівчина отримала серйозні опіки після удару струмом на залізничному вокзалі в Бучі. Поліція з’ясовує деталі інциденту.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
У Бучі неповнолітню, яка перебувала на даху потяга, уразило струмом

У Бучі неповнолітню, яка перебувала на даху потяга, уразило струмом / © Поліція Київської області

У п’ятницю, 9 травня, на території залізничного вокзалу в місті Буча струмом уразило неповнолітню.

Про це повідомила поліція Київської області.

Повідомлення про подію надійшло до поліції о 18:54.

За попередньою інформацією відомо, що 14-річна дівчина перебувала на даху потяга.

Постраждалу з термічними опіками 3–4 ступеня госпіталізовано до медичного закладу.

Раніше в Києві на залізничній станції «Київ-Волинський» 12-річний хлопчик заліз на вагон електрички й зазнав удару струмом. Підліток застряг між вагонами електропоїзда та отримав розряд струму.

Хлопчик перебував у тяжкому стані. Лікарі боролися за життя підлітка, однак від отриманих опіків він помер у лікарні.

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