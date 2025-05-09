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ТСН в социальных сетях

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Категория
Украина
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В Буче 14-летнюю девушку ударило током на крыше поезда

14-летняя девушка получила серьезные ожоги после удара током на железнодорожном вокзале в Буче. Полиция выясняет детали инцидента.

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Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
В Буче несовершеннолетнюю, находившуюся на крыше поезда, поразило током

В Бычи несовершеннолетнюю, находившуюся на крыше поезда, поразило током / © Полиция Киевской области

В пятницу, 9 мая, на территории железнодорожного вокзала в городе Буча потрясло током несовершеннолетнюю.

Об этом сообщила полиция Киевской области.

Сообщение о происшествии поступило в полицию в 18:54.

По предварительной информации известно, что 14-летняя девушка находилась на крыше поезда.

Пострадавшая с термическими ожогами 3-4 степени госпитализирована в медицинское учреждение.

Ранее в Киеве на железнодорожной станции «Киев-Волынский» 12-летний мальчик залез на вагон электрички и получил удар током. Подросток застрял между вагонами электропоезда и получил разряд тока.

Мальчик находился в тяжелом состоянии. Врачи боролись за жизнь подростка, однако от полученных ожогов, он умер в больнице.

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