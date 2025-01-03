Решили провести эксперимент: в Запорожье получили ожоги лица двое юношей

Пострадавших госпитализировали в медицинское учреждение для оказания врачебной помощи.
В Хортицком районе Запорожья двое 11-летних ребят, проводя химический эксперимент, получили ожоги лица.
Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления Национальной полиции в Запорожской области.
По информации правоохранителей, событие произошло на территории гаражного кооператива.
"Дети решили провести химический эксперимент после просмотра ролика в интернете. На территории гаражного кооператива несовершеннолетние смешали химические вещества в пластиковой бутылке, взорвавшейся в руках одного из мальчиков. Оба получили химические ожоги лица и были доставлены в больницу", – говорится в сообщении.
В полиции добавили, что провели профилактические беседы с пострадавшими детьми и родными.
Напомним, 2 января на улице Ивана и Юрия Липа (бывшая Гайдара) в Хаджибейском районе Одессы на 3-м этаже 5-этажного жилого дома возник пожар.
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