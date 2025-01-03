Решили провести эксперимент: в Запорожье получили ожоги лица двое юношей

Пострадавших госпитализировали в медицинское учреждение для оказания врачебной помощи.

В Хортицком районе Запорожья двое 11-летних ребят, проводя химический эксперимент, получили ожоги лица.

Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления Национальной полиции в Запорожской области.

По информации правоохранителей, событие произошло на территории гаражного кооператива.

Также читайте Обогатились на павших воинах: в Днепре будут судить мошенников

"Дети решили провести химический эксперимент после просмотра ролика в интернете. На территории гаражного кооператива несовершеннолетние смешали химические вещества в пластиковой бутылке, взорвавшейся в руках одного из мальчиков. Оба получили химические ожоги лица и были доставлены в больницу", – говорится в сообщении.

В полиции добавили, что провели профилактические беседы с пострадавшими детьми и родными.

Напомним, 2 января на улице Ивана и Юрия Липа (бывшая Гайдара) в Хаджибейском районе Одессы на 3-м этаже 5-этажного жилого дома возник пожар.

Читайте также: